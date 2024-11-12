Скоро в MegaPay: бесконтактные платежи через NFC для вашего удобства!

С каждым годом технология NFC расширяет возможности, упрощая нашу повседневную жизнь. Благодаря своей универсальности NFC-устройства становятся все более популярными как среди пользователей, так и среди бизнеса, делая решение повседневных задач более технологичным и приятным.

Что такое NFC-оплата и как она работает?

NFC — это способ бесконтактной оплаты, который использует технологию Near Field Communication (NFC), то есть «связь ближнего поля». Эта технология позволяет передавать данные между устройствами, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга (до 10 сантиметров). NFC используется для быстрого и безопасного обмена информацией, что идеально подходит для платежей и других финансовых транзакций.

Основные плюсы NFC-устройств:

Мгновенная оплата. NFC-оплата занимает буквально пару секунд. Это особенно удобно в местах с большим потоком клиентов, например, в кафе, транспорте, магазинах.

NFC-оплата занимает буквально пару секунд. Это особенно удобно в местах с большим потоком клиентов, например, в кафе, транспорте, магазинах. Высокая безопасность. NFC использует шифрование и другие протоколы защиты данных. Например, сведения о карте не передаются напрямую терминалу, вместо них используется токен — временный, уникальный код.

NFC использует шифрование и другие протоколы защиты данных. Например, сведения о карте не передаются напрямую терминалу, вместо них используется токен — временный, уникальный код. Бесконтактность. В отличие от традиционных методов оплаты, NFC-устройства не требуют физического контакта с терминалом.

В отличие от традиционных методов оплаты, NFC-устройства не требуют физического контакта с терминалом. Широкая совместимость и доступность. Большинство терминалов оплаты также уже настроены для работы с NFC, поэтому можно использовать эту технологию в большинстве торговых точек и сервисов.

Большинство терминалов оплаты также уже настроены для работы с NFC, поэтому можно использовать эту технологию в большинстве торговых точек и сервисов. Экономия времени и удобство. Не нужно доставать карту или наличные из кошелька.

Совсем скоро пользователи мобильного приложения MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA, 100 процентов акций которого принадлежит Государственному банку развития КР, смогут оплачивать покупки и услуги через NFC-устройства, включая браслеты, кольца и стикеры, которые привязаны к виртуальной карте «MEGA ЭЛКАРТ». Это расширение функционала нацелено на удобство и безопасность безналичной оплаты, поднимая уровень использования бесконтактных платежей в Кыргызстане.

Где можно будет использовать NFC-оплату MegaPay?

Функция NFC-оплаты будет доступна на любых POS-терминалах, которые поддерживают бесконтактные транзакции. Это значит, что оплачивать покупки с помощью NFC можно будет как в крупных супермаркетах и торговых центрах, так и в небольших кафе, ресторанах и магазинах.

Чтобы не пропустить обновления и первыми попробовать оплату через NFC, пользователи могут следить за новостями на сайте MegaPay и в приложении.

В честь этого события MegaPay объявил конкурс на своей Instagram-странице, где, приняв участие, можно выиграть крутые и стильные NFC-устройства. Итоги конкурса будут определены через рандомайзер и объявлены 29 ноября.

MegaPay планирует и дальше внедрять передовые решения, делая управление финансами удобным и доступным для всех.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.