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Бизнес

Топ-5 решений магазинов Globus для удобных и выгодных покупок

Как сделать ежедневный процесс покупок более удобным и экономичным? В сети магазинов Globus применяют современные подходы, помогающие сэкономить время и средства. Мы подобрали топ-5 решений, которые помогут не только легко найти нужные товары, но и получить дополнительную выгоду.

1
Ярмарка выходного дня

Каждые выходные Globus проводит ярмарку, на которой фрукты, овощи и зелень можно приобрести по сниженным ценам. Это не только отличная возможность купить выгодно свежие овощи и фрукты, но и сэкономить время. Ехать на рынок или в какое-то одно определенное место в городе не нужно — достаточно посетить ближайший к вам магазин сети.

2
Кассы самообслуживания

Сеть магазинов Globus в числе первых внедрила полноценные кассы самообслуживания. С их помощью покупатели могут самостоятельно сканировать и оплачивать товары. Интуитивно понятный интерфейс делает этот процесс удобным. Как и в обычной кассе, здесь можно использовать мобильное приложение сети, оплатить покупки банковской картой или с помощью QR-кода.

3
Программа лояльности

Бонусная программа открывает покупателям доступ к эксклюзивным скидкам, розыгрышам и акционным товарам. Накопленными бонусами (1 бонус = 1 сом при оплате) можно оплатить до 50 процентов покупок. Начисление бонусов зависит от суммы покупки: 1 бонус за каждые 100 сомов при покупках от 800 сомов, 2 бонуса — от 2 тысяч сомов и 3 бонуса — от 5 тысяч сомов и выше. Программа доступна как для владельцев карт магазина, так и для пользователей мобильного приложения.

4
Скидки в день рождения

Это часть программы лояльности и еще один приятный бонус от сети магазинов Globus. В день рождения покупатель получает скидку 30 процентов на товары собственного производства — торты, салаты, боорсоки и пирожные, а также двойное начисление бонусов. Такие же скидки и условия предусмотрены и в дни рождения ваших детей. Это решение помогает сэкономить средства при организации ваших праздников.

5
Мобильное приложение

Одно из самых многофункциональных решений Globus — его мобильное приложение. Помимо упомянутых выше акций и бонусов, оно включает в себя целый ряд удобных инструментов, облегчающих процесс покупок:

  • «Прайсчеккер» — возможность быстро проверить цену на интересующий вас товар прямо у полки. Достаточно отсканировать штрих-код на упаковке. Удобно для тех, кто пришел в магазин с четким бюджетом и не планирует выходить за его рамки;
  • Globus online позволяет совершать покупки из любой точки в любое время с доставкой на дом, в офис или в любое удобное покупателю место. Особенно актуально, когда в пасмурные и дождливые дни не хочется лишний раз выходить из дома;
  • «Любимый товар» — эта функция позволяет получить дополнительные скидки на любимые товары покупателей;
  • «Купоны» — эта опция доступна только пользователям мобильного приложения, и это возможность попробовать новинки и не только с особой выгодой.

Воспользоваться современными решениями сети магазинов Globus просто. Достаточно скачать мобильное приложение и воспользоваться всеми его преимуществами. Доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Globus — одна из четырех сетей, управляемых крупнейшим отечественным ретейлером — компанией «Умай Групп». Также фирма управляет такими сетями магазинов, как SPAR, «Народный» и «Достор». В общей сложности это более 130 магазинов, 250 тысяч покупателей в день и свыше 65 тысяч квадратных метров торговых площадей, предлагающих широкий выбор качественных товаров по низким ценам.

«Умай Групп» сотрудничает исключительно с проверенными поставщиками. Каждый реализуемый товар в магазинах компании имеет все необходимые сертификаты качества и соответствия, требуемые законодательством Кыргызской Республики и стандартами фирмы.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309976/
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