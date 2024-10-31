00:15
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Бизнес

Зардалы! MEGA установила базовые станции в приграничной зоне Баткенской области

Государственный оператор сотовой связи MEGA 30 октября запустил базовые станции стандарта 2G и LTE (4G) в самом отдаленном высокогорном селе Баткенской области Зардалы, а также на территории погранзаставы «Коргон» на кыргызско-таджикской границе. Компания в кратчайшие сроки выполнила поручение главы государства Садыра Жапарова, который посетил село 29 сентября текущего года.

Для MEGA и всей команды проекта установка станций стала значимой вехой в процессе расширения покрытия на труднодоступных территориях. Село Зардалы расположено в высокогорной местности, там проживают 250 человек. Запуск базовой станции не только обеспечивает жителей стабильным сигналом для звонков и интернета, но и способствует улучшению уровня жизни.

Для запуска и проверки качества связи на место выехал генеральный директор MEGA Эльнар Субакожоев, который по видеозвонку отчитался о проделанной работе президенту страны.

«В связи с тем, что село Зардалы находится на высокогорье, а также при отсутствии электричества сюда не доходили сигналы с других базовых станций. Три недели наши технические сотрудники изучали место и искали пути решения данной задачи. Мы проделали огромную работу, чтобы станция работала стабильно в условиях горной местности и сложного климата. В итоге задействованы аккумуляторы, которые заряжаются от солнечных панелей.

Эта инициатива не является коммерческой, а скорее в рамках корпоративной социальной ответственности компании», — рассказал он.

Один из жителей села Зардалы поделился, что провел разговор с родственниками, которые находятся за границей, до 5.00. «Теперь мы можем поддерживать связь с родными и быть в курсе событий, что для нас очень ценно. Спасибо MEGA за такую возможность», — отметил он.

MEGA активно развивает инфраструктуру связи в отдаленных регионах республики, обеспечивая жителей и службы связи стабильной сетью и доступом к интернету, что особенно важно для приграничных районов с ограниченной инфраструктурой.

Новые базовые станции не только улучшают качество жизни местного населения, но и поддерживают службы, работающие в приграничных зонах, которые теперь могут эффективно передавать данные и получать оперативную информацию.

MEGA планирует продолжить работу над расширением и улучшением сети в отдаленных и труднодоступных районах. Оператор нацелен на то, чтобы каждый житель Кыргызстана вне зависимости от местонахождения имел доступ к качественной мобильной связи и интернету.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309943/
просмотров: 8579
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Совершайте платежи и переводы по QR-коду через MegaPay без комиссии
Скоро в MegaPay: бесконтактные платежи через NFC для вашего удобства!
Станьте партнером MegaPay и обеспечьте удобные платежи для своих клиентов!
«Литрес»: электронные и аудиокниги для абонентов MEGA!
Безлимит от MEGA: страшно, как много интернета!
MegaPay — лучшее решение для автолюбителей: оформите полис ОСАГО онлайн
Оплата образования с MegaPay: удобство и доступность для студентов и родителей
MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Проверяйте и оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay
Популярные новости
MBANK обратился в&nbsp;правоохранительные органы из-за дезинформации MBANK обратился в правоохранительные органы из-за дезинформации
Академия ГКНБ объявляет набор курсантов на&nbsp;2025-2026 учебный год Академия ГКНБ объявляет набор курсантов на 2025-2026 учебный год
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
16 ноября, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов