Зардалы! MEGA установила базовые станции в приграничной зоне Баткенской области

Государственный оператор сотовой связи MEGA 30 октября запустил базовые станции стандарта 2G и LTE (4G) в самом отдаленном высокогорном селе Баткенской области Зардалы, а также на территории погранзаставы «Коргон» на кыргызско-таджикской границе. Компания в кратчайшие сроки выполнила поручение главы государства Садыра Жапарова, который посетил село 29 сентября текущего года.

Для MEGA и всей команды проекта установка станций стала значимой вехой в процессе расширения покрытия на труднодоступных территориях. Село Зардалы расположено в высокогорной местности, там проживают 250 человек. Запуск базовой станции не только обеспечивает жителей стабильным сигналом для звонков и интернета, но и способствует улучшению уровня жизни.

Для запуска и проверки качества связи на место выехал генеральный директор MEGA Эльнар Субакожоев, который по видеозвонку отчитался о проделанной работе президенту страны.

«В связи с тем, что село Зардалы находится на высокогорье, а также при отсутствии электричества сюда не доходили сигналы с других базовых станций. Три недели наши технические сотрудники изучали место и искали пути решения данной задачи. Мы проделали огромную работу, чтобы станция работала стабильно в условиях горной местности и сложного климата. В итоге задействованы аккумуляторы, которые заряжаются от солнечных панелей.

Эта инициатива не является коммерческой, а скорее в рамках корпоративной социальной ответственности компании», — рассказал он.

Один из жителей села Зардалы поделился, что провел разговор с родственниками, которые находятся за границей, до 5.00. «Теперь мы можем поддерживать связь с родными и быть в курсе событий, что для нас очень ценно. Спасибо MEGA за такую возможность», — отметил он.

MEGA активно развивает инфраструктуру связи в отдаленных регионах республики, обеспечивая жителей и службы связи стабильной сетью и доступом к интернету, что особенно важно для приграничных районов с ограниченной инфраструктурой.

Новые базовые станции не только улучшают качество жизни местного населения, но и поддерживают службы, работающие в приграничных зонах, которые теперь могут эффективно передавать данные и получать оперативную информацию.

MEGA планирует продолжить работу над расширением и улучшением сети в отдаленных и труднодоступных районах. Оператор нацелен на то, чтобы каждый житель Кыргызстана вне зависимости от местонахождения имел доступ к качественной мобильной связи и интернету.

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