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Бизнес

Летайте выгодно с BakAi: новый сервис для покупки авиабилетов уже в приложении!

Пора открыть мир доступных путешествий вместе с новым сервисом в приложении BakAi и платформой Bookit.kg! Теперь вы можете покупать дешевые авиабилеты за пару кликов прямо в мобильном приложении. Путешествуйте легко, быстро и по выгодным ценам!

Что вас ждет?

  • Интуитивно понятный интерфейс: найти лучшие предложения на авиабилеты еще никогда не было так просто — пара кликов, и вы в пути.

  • Экономия времени и денег: мы собрали для вас самые низкие тарифы, чтобы вы могли сравнивать цены и бронировать билеты с минимальными затратами.

Как это работает?

  1. Зайдите в приложение BakAi и выберите раздел «Авиабилеты» на странице «Сервисы».

  2. Синхронизация с Bookit.kg активирует ваш доступ к полному функционалу сервиса.

  3. Готово! Бронируйте дешевые авиабилеты прямо в приложении BakAi!

Bookit.kg будет оперативно уведомлять вас об изменениях в расписании рейсов, а возврат средств за отмененные билеты пройдет по стандартной процедуре.

По всем вопросам вы можете обратиться в раздел «Поддержка и FAQ» на сайте bookit.kg.

Скачивайте BakAi и откройте для себя мир комфортных и доступных перелетов! Путешествуйте быстро, выгодно и без забот.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309572/
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