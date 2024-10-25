Начинающие маркетологи презентовали идеи по продвижению платформы PracticUma

19 октября 2024 года на финале Общереспубликанской олимпиады «Элкарт FinOlimp — 2024» по направлению маркетинг состоялась презентация идей по развитию и продвижению образовательной онлайн-платформы PracticUma (practicuma.online). Топ-10 команд из студентов разных университетов Кыргызстана представили свои проекты, соревнуясь за звание лучших.

Победу одержала команда PenguinUma из КРСУ, второе место заняла команда Future Leaders, а третье место разделили команды Content и «Продвиженцы».

Одним из главных наставников олимпиады выступил Руслан Гайдаров, директор по маркетингу lalafo и представитель платформы PracticUma, который на протяжении четырех недель помогал участникам развивать их идеи и совершенствовать свои навыки.

«Я был приятно удивлен тем, насколько креативно и грамотно участники подошли к своим заданиям. Например, команда PenguinUma предложила интересную идею по созданию и продвижению Telegram-канала для публикации ближайших мероприятий платформы. Более того, они сделали минимально жизнеспособный продукт (MVP), а также предложили создать бота-ассистента в виде маскота пингвиненка по имени Практик, который станет персональным помощником пользователей. Эти инициативы стали одними из ключевых факторов их победы», — отметил Руслан Гайдаров.

Капитан команды, занявшей второе место, Нурболот Руслан уулу, студент АУЦА, поделился своими впечатлениями: «Все прошло отлично, и я получил бесценный опыт. На учебе мы в основном занимаемся теорией, а здесь была возможность применить знания на практике в реальных условиях маркетингового продвижения. Мы многому научились за эти четыре недели, и особенно ценным для нас стало общение с Русланом Гайдаровым. Его советы помогли нам структурировать стратегию и сфокусироваться на сильных сторонах. Это был замечательный шанс для личностного и профессионального роста. Я бы посоветовал молодежи не упускать такие возможности — участие в подобных мероприятиях помогает раскрыть свой потенциал, применить теорию на практике и понять, как действительно работает маркетинг. Это отличный способ начать карьеру в этой сфере».

Читайте по теме Компания lalafo поддерживает талантливых маркетологов

Финалисты представили разнообразные маркетинговые стратегии для PracticUma. В числе предложений — развитие блогов и новостных разделов, проведение различных онлайн- и офлайн-мероприятий, а также создание новых разделов, ориентированных на креативные индустрии, развитие регионов и профессиональные консультации.

«Эти идеи действительно достойны внимания, — прокомментировал Гайдаров. — Мы планируем внедрить ряд предложений в работу PracticUma. Я уверен, что они помогут платформе стать еще более востребованной среди пользователей, которые ищут возможности для саморазвития и прокачки своих навыков».

По итогам олимпиады финалисты получили возможность продолжить сотрудничество с образовательной платформой PracticUma, что открывает новые перспективы для студентов и молодых специалистов в сфере маркетинга.

«Сегодня, 25 октября, День маркетолога, поздравляем всех маркетологов, особенно начинающих маркетологов! Вы — будущее этой отрасли, и ваши идеи могут изменить мир. Успехов вам в вашем пути!

Мы убеждены, что такие мероприятия помогают молодежи развивать не только hard skills, но и важнейшие soft skills, — отметили организаторы олимпиады. — А все это можно продолжить прокачивать на образовательной платформе PracticUma.online — заходите, изучайте, развивайтесь!»