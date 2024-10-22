Российский магазин низких цен откроется в Кыргызстане

Крупный российский дискаунтер «Доброцен» приходит в Кыргызстан. Первый магазин откроется в Караколе уже в ноябре.

«Доброцен» — это самая быстрорастущая торговая сеть в России. Ее история началась в 2016 году с открытия магазина в небольшом уральском городе Красноуфимске.

Сегодня же сеть насчитывает более 750 торговых точек в разных уголках страны. Также компания успешно работает в Беларуси, Казахстане и Армении.

Столь стремительное развитие позволило «Доброцену» получить несколько престижных наград. Так, в 2022-м фирма стала лауреатом премии RETAIL WEEK AWARDS, организованной информационно-консалтинговым агентством INFOLine. Она одержала победу в номинации «Самая быстрорастущая сеть FMCG».

По итогам 2023 года «Доброцен» вошел в топ-15 крупнейших торговых сетей по версии INFOLine, показав уверенный рост как по количеству магазинов, так и по выручке. Укрепиться в обновленном рейтинге компании позволило улучшение товарного предложения и географии присутствия. В прошлом году ретейлер открыл свой юбилейный, уже 700-й магазин.

Экономия без ущерба качеству

Низкие цены в сочетании с высоким качеством продукции, а также широкий ассортимент — это главное, за что торговую сеть ценят покупатели как в России, так и в государствах ближнего зарубежья. В магазинах фирмы сегодня можно найти все необходимое — от продуктов питания и бытовой химии до одежды и товаров для дома. Все товары поступают напрямую от производителей, что делает их более доступными по цене и исключает попадания в линейку контрафакта.

Важно отметить, что «Доброцен» работает только с проверенными производителями, а все товары, поступающие в магазины компании, проходят строгий контроль качества.

Кроме того, в сети магазинов представлено более 100 наименований собственных торговых марок — от молока, круп, кондитерских изделий и консервов до товаров для дома. Эти товары производятся ведущими российскими и зарубежными предприятиями специально для «Доброцена». Данная продукция также соответствует всем международным стандартам качества.

Ставка на инновации

Снизить цены на весь ассортимент торговой сети позволяет прямая работа с заводами. Ретейлер сумел выстроить оптимальные логистические маршруты, чтобы продукты были свежими, а затраты на транспортировку минимально отражались на их цене.

Кроме того, «Доброцен» работает в популярном формате магазинов-складов, что позволяет экономить на числе персонала и торговой технике. В магазинах сети оборудованы специальные холодильные комнаты, вмещающие большое количество продуктов, организована удобная выкладка товаров.

Такой формат удобен и для покупателей: они могут взять с полок как поштучный товар, так и положить в корзину целые упаковки. Последнее особенно актуально в преддверии Нового года и других праздников.

Ежедневно команда «Доброцена» проводит серьезную и ответственную работу, в результате которой гости магазинов видят те же самые товары, что и в других крупных сетях, но по ценам значительно ниже. При этом покупатели могут быть уверены, что, приобретая товары в сети, они получают не только выгоду, но и безопасность.

Открытие «Доброцена» даст кыргызстанцам возможность приобретать качественные продукты и товары для дома по доступным ценам. Кроме того, приход в республику крупного ретейлера поспособствует созданию новых рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности региона.