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Бизнес

MBANK совместно с НБ КР напоминает о важности защиты от мошенников

В последнее время наблюдается значительный рост числа мошеннических схем, и ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»|MBANK совместно с Национальным банком Кыргызской Республики и главным управлением внутренних дел настоятельно призывают кыргызстанцев быть внимательными и осторожными.

Мошенники используют все более изощренные методы для получения доступа к личной информации и финансовым средствам. Часто они создают новые схемы обмана, подстраиваясь под актуальные изменения в финансовых технологиях и потребительских привычках.

Ниже MBANK раскрывает примеры действующих мошеннических схем на территории Кыргызстана.

 Основные рекомендации для защиты от мошенничества:

Не переходите по сомнительным ссылкам

Мошенники могут отправлять фальшивые ссылки через SMS, мессенджеры или электронную почту, которые ведут на поддельные сайты, имитирующие официальные банковские ресурсы. Никогда не вводите свои данные на таких сайтах.

Не отправляйте фото документов

Будьте осторожны, если кто-то запрашивает у вас фотографии паспорта, водительского удостоверения или других документов. Банк никогда не запрашивает подобные данные неофициальным способом.

Не отправляйте фото лица

Мошенники могут использовать фотографии вашего лица для снятия биометрических данных, которые могут быть использованы для несанкционированного доступа к банковским счетам и другим сервисам. Защищайте свою биометрическую информацию.

Проверяйте отправителей сообщений и звонков

Мошенники могут подделывать номера телефонов и адреса электронной почты, притворяясь сотрудниками банка. Всегда проверяйте, что общаетесь с банком через официальные контактные каналы.

Не разглашайте коды подтверждения

Банк никогда не просит вас сообщать код подтверждения операций по телефону или в сообщениях. Если кто-то запрашивает такой код — это попытка мошенничества.

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»|MBANK совместно с Национальным банком Кыргызской Республики и главным управлением внутренних дел призывают своих клиентов быть бдительными и осторожными!

Контакт-центр MBANK 3333.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/304319/
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