Для родителей: оплачивайте обучение и аренду учебников онлайн через «О!Деньги»

В Кыргызстане расширяются возможности для удобной оплаты образовательных услуг с помощью электронного кошелька «О!Деньги». Теперь родители школьников и студенты могут легко оплачивать не только обучение в школах и вузах.

Оплата без комиссии аренды учебников «ИД «Окуу Китеби» и электронного дневника «Күндөлүк» — еще одно преимущество, которое делает «О!Деньги» незаменимым помощником для родителей учащихся.

Кошелек позволяет избежать очередей и необходимости посещать банки или терминалы для оплаты.

Как оплатить обучение, аренду книг или электронный дневник:

1. Установите или обновите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store.

2. Откройте кошелек «О!Деньги» → «Оплата» → «Образование».

3. Выберите нужную услугу.

4. Введите данные и подтвердите оплату.

Оплачивайте через «О!Деньги» быстро, удобно и выгодно!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.