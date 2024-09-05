Для родителей: оплачивайте обучение и аренду учебников онлайн через «О!Деньги»

В Кыргызстане расширяются возможности для удобной оплаты образовательных услуг с помощью электронного кошелька «О!Деньги». Теперь родители школьников и студенты могут легко оплачивать не только обучение в школах и вузах.
Оплата без комиссии аренды учебников «ИД «Окуу Китеби» и электронного дневника «Күндөлүк» — еще одно преимущество, которое делает «О!Деньги» незаменимым помощником для родителей учащихся.
Кошелек позволяет избежать очередей и необходимости посещать банки или терминалы для оплаты.
Как оплатить обучение, аренду книг или электронный дневник:
1. Установите или обновите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store.
2. Откройте кошелек «О!Деньги» → «Оплата» → «Образование».
3. Выберите нужную услугу.
4. Введите данные и подтвердите оплату.
Оплачивайте через «О!Деньги» быстро, удобно и выгодно!
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.