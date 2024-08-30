16:36
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

Пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы. Все за 16 500 сомов — реально? ДА!

Как думаете, сколько могут стоить пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы? Что, если мы скажем, что все это в O!Store можно получить от 16 тысяч 500 сомов?!

Да, при покупке одного из смартфонов Infinix по акции в подарок вы получите еще один телефон. Но и это еще не все: вас ждут еще два крутых презента на выбор. Это могут быть умные весы, смарт-часы, беспроводные наушники, рюкзак и зарядные устройства.

Все смартфоны официально зарегистрированы в Государственной системе идентификации, им совершенно точно не грозит блокировка. Помните, что перед покупкой важно проверять любой телефон. Это легко сделать в приложении «Мой О!». Сеть магазинов O!Store сотрудничает напрямую с представителями брендов смартфонов, предоставляет гарантию на товар и выгодные условия покупки: подарочный интернет при заказе онлайн, беспроцентную рассрочку, подарки, акции.

Для вашего удобства любой из смартфонов можно оформить в рассрочку без процентов от 1 тысячи 993 cомов в месяц.

Спешите — количество смартфонов и подарков ограничено.

Акция действует до 31 августа 2024 года во всей сети O!Store. Подарки выдаются на месте и могут меняться в зависимости от модели телефона. Спрашивайте подробную информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/303596/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Льготные тарифы О! для школьников и студентов от 95 сомов
Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!
Стартовал новый поток бесплатной стажировки в О! — Java Backend Developer 6.0
Открыт набор на бесплатную стажировку Intern Labs QA 2.0 — Automation от О!
Оператор О! проясняет ситуацию с незарегистрированными телефонами
До 15 августа все телефоны в КР должны быть зарегистрированы
Пополняйте баланс абонента О! из-за границы в приложении «СберБанк Онлайн»
Мобильный оператор О! — лидер по охвату и емкости сети в Кыргызстане
О! напоминает: мобильные телефоны можно зарегистрировать только до 15 августа
Купи смартфон — забери подарок! Летняя акция от O!Store
Популярные новости
История успеха: как Чынгыз Аманалиев и&nbsp;его бизнес выросли вместе с&nbsp;Kivano История успеха: как Чынгыз Аманалиев и его бизнес выросли вместе с Kivano
MEGA снижает тариф для студентов и&nbsp;школьников! MEGA снижает тариф для студентов и школьников!
&laquo;Элдик Банк&raquo;: оплата налогов за&nbsp;транспорт и&nbsp;имущество «Элдик Банк»: оплата налогов за транспорт и имущество
Карта с&nbsp;бесплатным обналичиванием по&nbsp;всему миру от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Карта с бесплатным обналичиванием по всему миру от «Халык Банк Кыргызстан»
Бизнес
Альпинисты команды Energy&amp;Ecology поздравили страну с&nbsp;Днем независимости Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости
Пара крутых смартфонов, рюкзак и&nbsp;смарт-часы. Все за&nbsp;16&nbsp;500 сомов&nbsp;&mdash; реально? ДА! Пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы. Все за 16 500 сомов — реально? ДА!
В&nbsp;EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства В EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства
Оплачивайте налоги без очередей и&nbsp;комиссии вместе с&nbsp;BakAi! Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!
30 августа, пятница
16:32
Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Д...
16:29
В БЧК нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего неделю назад
16:27
В Бишкеке девушка отбилась от насильника, проникшего в ее дом. Его задержали
16:16
Пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы. Все за 16 500 сомов — реально? ДА!
16:05
Какие улицы в Бишкеке закроют для проезда транспорта 31 августа