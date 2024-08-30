Как думаете, сколько могут стоить пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы? Что, если мы скажем, что все это в O!Store можно получить от 16 тысяч 500 сомов?!

Да, при покупке одного из смартфонов Infinix по акции в подарок вы получите еще один телефон. Но и это еще не все: вас ждут еще два крутых презента на выбор. Это могут быть умные весы, смарт-часы, беспроводные наушники, рюкзак и зарядные устройства.

Все смартфоны официально зарегистрированы в Государственной системе идентификации, им совершенно точно не грозит блокировка. Помните, что перед покупкой важно проверять любой телефон. Это легко сделать в приложении «Мой О!». Сеть магазинов O!Store сотрудничает напрямую с представителями брендов смартфонов, предоставляет гарантию на товар и выгодные условия покупки: подарочный интернет при заказе онлайн, беспроцентную рассрочку, подарки, акции.

Для вашего удобства любой из смартфонов можно оформить в рассрочку без процентов от 1 тысячи 993 cомов в месяц.

Спешите — количество смартфонов и подарков ограничено.

Акция действует до 31 августа 2024 года во всей сети O!Store. Подарки выдаются на месте и могут меняться в зависимости от модели телефона. Спрашивайте подробную информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

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