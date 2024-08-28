Карта с бесплатным обналичиванием по всему миру от «Халык Банк Кыргызстан»

Станьте обладателем карты Visa Gold, Visa Classic и Visa Platinum от «Халык Банк Кыргызстан» и получите эксклюзивные условия на первый год обслуживания.
Преимущества:
• ускоренный выпуск;
• бесплатное годовое обслуживание;
• контроль средств через мобильное приложение Halyk;
• комфорт и безопасность;
• бесплатное обналичивание в любом банкомате мира для Visa Gold.
Как получить карту VISA:
• открыть счет в любом филиале «Халык Банк Кыргызстан»;
• заполнить заявление и договор — подписать документы;
• забрать карту через три-пять рабочих дней.
Акция продлится с 15 августа по 15 сентября 2024 года.
Не упустите шанс воспользоваться уникальными предложениями от «Халык Банк Кыргызстан».
Лицензия НБ КР № 044 от 22.06.2017.