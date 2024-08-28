Карта с бесплатным обналичиванием по всему миру от «Халык Банк Кыргызстан»

Станьте обладателем карты Visa Gold, Visa Classic и Visa Platinum от «Халык Банк Кыргызстан» и получите эксклюзивные условия на первый год обслуживания.

Преимущества:

• ускоренный выпуск;

• бесплатное годовое обслуживание;

• контроль средств через мобильное приложение Halyk;

• комфорт и безопасность;

• бесплатное обналичивание в любом банкомате мира для Visa Gold.

Как получить карту VISA:

• открыть счет в любом филиале «Халык Банк Кыргызстан»;

• заполнить заявление и договор — подписать документы;

• забрать карту через три-пять рабочих дней.

Акция продлится с 15 августа по 15 сентября 2024 года.

Не упустите шанс воспользоваться уникальными предложениями от «Халык Банк Кыргызстан».

Лицензия НБ КР № 044 от 22.06.2017.