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Бизнес

Карта с бесплатным обналичиванием по всему миру от «Халык Банк Кыргызстан»

Станьте обладателем карты Visa Gold, Visa Classic и Visa Platinum от «Халык Банк Кыргызстан» и получите эксклюзивные условия на первый год обслуживания.

Преимущества:

• ускоренный выпуск;
• бесплатное годовое обслуживание;
• контроль средств через мобильное приложение Halyk;
• комфорт и безопасность;
• бесплатное обналичивание в любом банкомате мира для Visa Gold.

Как получить карту VISA:

• открыть счет в любом филиале «Халык Банк Кыргызстан»;
• заполнить заявление и договор — подписать документы;
• забрать карту через три-пять рабочих дней.

Акция продлится с 15 августа по 15 сентября 2024 года.

Не упустите шанс воспользоваться уникальными предложениями от «Халык Банк Кыргызстан».

Лицензия НБ КР № 044 от 22.06.2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/303369/
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