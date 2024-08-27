«Элдик Банк»: Оплата налогов за транспорт и имущество

Уважаемые кыргызстанцы, напоминаем о необходимости своевременной оплаты налогов на движимое и недвижимое имущество до 1 сентября 2024 года.
ОАО «Элдик Банк» предлагает возможность оплаты налогов ОНЛАЙН:
- через мобильный банкинг RSK24;
- в платежных терминалах банка.
Для оплаты в мобильном банкинге RSK24 необходимо открыть:
•меню;
•платежи и переводы;
•платежи;
•оплата налогов.
Для оплаты через терминал необходимо ввести код платежа. Его можно получить самостоятельно в личном кабинете на сайте Государственной налоговой службы cabinet.salyk.kg. Либо обратиться за консультацией в контакт-центр банка по короткому номеру 9111.
Кроме того, оплату налогов можно произвести во всех филиалах «Элдик Банка».
При этом для удобства граждан банк открыл дополнительные пункты обслуживания клиентов.
В данных точках специально выделенные сотрудники будут консультировать кыргызстанцев и помогать им с оплатой налогов через терминалы банка и в мобильном банкинге RSK24.
Данные пункты открыты в следующих филиалах в г.Бишкек:
•филиал «Илбирс», ул.Киевская, 77,
•филиал «Ырыскы», ул. М Гвардия, 38 А,
•Чуйский филиал, ул. Фрунзе 338.
По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр банка по короткому номеру 9111.
Лицензия НБКР № 033, 033/1.