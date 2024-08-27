«Элдик Банк»: Оплата налогов за транспорт и имущество

Уважаемые кыргызстанцы, напоминаем о необходимости своевременной оплаты налогов на движимое и недвижимое имущество до 1 сентября 2024 года.

ОАО «Элдик Банк» предлагает возможность оплаты налогов ОНЛАЙН:

через мобильный банкинг RSK24;

в платежных терминалах банка.

Для оплаты в мобильном банкинге RSK24 необходимо открыть:

•меню;

•платежи и переводы;

•платежи;

•оплата налогов.

Для оплаты через терминал необходимо ввести код платежа. Его можно получить самостоятельно в личном кабинете на сайте Государственной налоговой службы cabinet.salyk.kg. Либо обратиться за консультацией в контакт-центр банка по короткому номеру 9111.

Кроме того, оплату налогов можно произвести во всех филиалах «Элдик Банка».

При этом для удобства граждан банк открыл дополнительные пункты обслуживания клиентов.

В данных точках специально выделенные сотрудники будут консультировать кыргызстанцев и помогать им с оплатой налогов через терминалы банка и в мобильном банкинге RSK24.

Данные пункты открыты в следующих филиалах в г.Бишкек:

•филиал «Илбирс», ул.Киевская, 77,

•филиал «Ырыскы», ул. М Гвардия, 38 А,

•Чуйский филиал, ул. Фрунзе 338.



По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр банка по короткому номеру 9111.

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