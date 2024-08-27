История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и его бизнес выросли вместе с Kivano

Чынгыз Аманалиев, 38-летний предприниматель из Таласа, не просто владеет магазином бытовой техники и электроники на «Дордое» — он нашел способ значительно расширить свой бизнес, используя кыргызстанский маркетплейс Kivano. Эта история о том, как простой шаг к онлайн-торговле открыл для него новые горизонты.

От «Дордоя» до всего Кыргызстана

Чынгыз начал свой бизнес на «Дордое» 11 лет назад. Контейнер бытовой техники и электроники приносил стабильный доход, но предприниматель всегда стремился к большему. Он понимал, что возможности торговли на рынке ограничены и тренд уходит в онлайн, и искал способы расширить охват своего бизнеса. Идея пришла, когда он от коллеги по рынку услышал про данную платформу, которая объединяет продавцов и покупателей по всей стране.

«Я всегда верил, что интернет-торговля — это будущее. Когда узнал о Kivano, решил попробовать и сразу увидел огромный потенциал», — делится Чынгыз.

Простота использования и выгода

Kivano оказался именно тем инструментом, который позволил Чынгызу выйти на новый уровень. Размещением товаров на сайте и всем фулфилментом занимается сам маркетплейс и, главное — бесплатно. Это значительно сэкономило время, снизило затраты на рекламу и обработку заказов, что особенно важно для предпринимателя.

«У них все просто: скинул прайс, и они уже видны покупателям по всему Кыргызстану. Плюс не нужно беспокоиться о доставке — курьерская служба делает все за тебя», — говорит Чынгыз.

Преимущества, которые не найти у других маркетплейсов

В отличие от других маркетплейсов, включая зарубежные, Kivano предлагает условия, которые идеально подходят для кыргызстанских предпринимателей. Условия просты, выгодны и понятны, достаточно только обратиться к ним.

«Зачем тратить деньги на дорогую рекламу и доставку, если все это можно получить бесплатно на данном маркетплейсе с услугой фулфилмента? Услуги, предоставляемые ими, заменяют целую команду из продавцов-операторов, SMM-специалистов и курьеров. Это большая экономия денежных средств и времени. Также есть возможность продавать товар в рассрочку», — отмечает предприниматель.

Важный шаг к успеху

Сегодня бизнес Чынгыза приносит стабильный доход и растет с каждым днем. Благодаря Kivano он смог выйти за пределы своего магазина на «Дордое» и охватить покупателей по всей стране. Онлайн-торговля оказалась именно тем, чего не хватало его бизнесу для роста.

«Я рад, что принял решение попробовать. Теперь мой бизнес не ограничен стенами магазина — я продаю по всему Кыргызстану», — делится он своими впечатлениями.

История Чынгыза — это пример того, как современные технологии и онлайн-платформы могут помочь предпринимателям достигать нового уровня. Kivano стал для него мостом, который соединяет его с покупателями по всей стране, делая его бизнес прибыльным и масштабируемым.