Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!

Если вы являетесь владельцем жилья или автомобиля, не забудьте оплатить налог на движимое и недвижимое имущество до 1 сентября 2024 года. Это можно сделать дома, минуя очереди и беготню между окнами налоговой, через приложение Balance.kg.

Какие преимущества предлагает Balance.kg?

Прямая интеграция с системой ГНС КР. Оплата через Balance.kg попадает в базу данных Государственной налоговой службы.

Удобство. Вся процедура оплаты занимает всего несколько минут.

Отсутствие комиссии. Оплата производится без дополнительных сборов.

Простой способ оплаты. Можно оплатить прямо с баланса телефона.

Сохранение чека в электронном виде. Ваш электронный чек навсегда останется в приложении.

Как это сделать?

1. Обновите приложение до последней версии, чтобы получить доступ ко всем новым функциям.

2. На главной странице прокрутите немного вниз и нажмите кнопку «Налоги КР».

3. Найдите нужный налог и следуйте дальнейшим инструкциям.

4. В поле «Год» укажите год, за который вы оплачиваете налог.

















Вы также можете воспользоваться функцией поиска, нажав на иконку лупы в правом верхнем углу экрана.

Быстро, удобно и без лишней беготни. Экономьте время и нервы с Balance.kg!

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР, № 16-1527-КР, № 14-1102-КР, № 14-1125-КР, № 16-0089-КР, № 20-0388-КР.