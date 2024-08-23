Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР

Государственный оператор сотовой связи MEGA с радостью объявляет о запуске акции в честь празднования Дня независимости Кыргызской Республики. Компания предоставляет уникальную возможность получить премиальные номера со скидкой до 100 процентов.

Премиальные номера — это не просто комбинации цифр, но и символ статуса и индивидуальности.

Скидки достигают до 100 процентов, что делает покупку премиального номера доступной для всех. В продаже представлены различные категории номеров — от «серебряных» до «платиновых».

Приобрести VIP-номера по привлекательным ценам можно при покупке новой SIM-карты с подключением одного из тарифов линейки «Элдики + MegaTV» и «Специальное предложение 500» во всех офисах MEGA или у промоутеров компании. Акция действует с 20 августа до 31 октября 2024 года.

MEGA как государственный оператор сотовой связи продолжает радовать своих абонентов не только качественной связью и современными услугами, но и привлекательными предложениями, которые делают жизнь комфортнее.

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Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.