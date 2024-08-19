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Бизнес

Открылась Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования

На Иссык-Куле открылась Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования. В ней принимаются участие свыше 600 участников и более 20 ведущих вузов Кыргызстана и России. Об этом сообщили в КРСУ.

Вице-премьер Кыргызстана Эдиль Байсалов в своем выступлении отметил, что сотрудничество в сфере высшего образования должно выйти на новый уровень, подчеркнув важность взаимного обмена опытом и знаниями между Кыргызстаном и Россией.

Мероприятие началось с совместной установки юрты, что символизировало единство и дружбу между народами Кыргызстана и России. В церемонии приняли участие как кыргызские, так и российские участники ярмарки, продемонстрировав дух сотрудничества и взаимопонимания.

Министр образования и науки КР Догдуркул Кендирбаева в своей речи подчеркнула значимость инноваций в образовательном процессе и выразила уверенность, что сотрудничество между двумя странами откроет новые возможности для развития образовательных программ и научных исследований.

Заместитель начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков отметил, что такие мероприятия способствуют укреплению культурных и образовательных связей между государствами.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев подчеркнул важность внедрения современных технологий в образовательный процесс, отметив, что «инновации и наука должны стать неотъемлемой частью подготовки специалистов нового поколения».

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Пышный отметил, что сотрудничество в сфере образования является ключевым фактором для укрепления дружеских отношений между странами. Он также подчеркнул важность академической мобильности и обмена научными идеями.

Одним из ключевых событий первого дня ярмарки стала панельная дискуссия на тему «Самое трудное для человека — каждый день оставаться человеком», посвященная памяти великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Участники обсудили, как современные технологии и научные достижения влияют на этические нормы и ценности в обществе и как можно сохранить человеческие качества в условиях быстрого технологического прогресса.

Мероприятия включали круглые столы и презентации образовательной модели федеральной территории «Сириус», где были продемонстрированы успешные примеры работы с талантливой молодежью и взаимодействия с работодателями и отраслевыми ассоциациями.

«Мы гордимся тем, что наш университет представил один из самых ярких павильонов на этой ярмарке. Это свидетельствует о том, что КРСУ активно внедряет инновации в образовательный процесс и научные исследования. Мы убеждены, что участие в таких мероприятиях открывает новые горизонты для нашего вуза, позволяя не только демонстрировать свои достижения, но и перенимать передовой опыт наших коллег из Кыргызстана и России», — отметил ректора КРСУ Денис Фомин-Нилов.

Ярмарка продолжит свою работу в течение двух дней, предоставляя участникам уникальную возможность обменяться опытом, установить новые контакты и обсудить пути дальнейшего развития образовательных систем в Кыргызстане и России.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302418/
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