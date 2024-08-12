Первые победители акции «i-Жай» получили iPhone и другие ценные призы

Обычно в конкурсах или розыгрышах только первые три места считаются призовыми. А реально ли победить, заняв 25-е, 100-е или даже 200-е место? С Beeline это возможно!
Недавно завершился первый этап масштабной акции «i-Жай» — той самой, в которой разыгрывается множество iPhone 15. В течение месяца абоненты Beeline набирали победные баллы, просто пользуясь услугами связи.
Настало время представить счастливчиков, которые заняли призовые места и получили главные награды:
- 1-е место и iPhone 15 Pro Max 512 GB — А.Сучков;
- 2-е место и iPhone 15 Pro Max 256 GB — Н.Масалимов;
- 3-е место и iPhone 15 Pro Max 256 GB — И.Чалбараков;
- 15-е место и iPhone 15 Pro 128 GB — Э.Оторбаев;
- 25-е место и iPhone 15 Pro 128 GB — Ж.Төлөнбаев;
- 50-е место и iPhone 15 Pro 128 GB — А.Мадалканов;
- 75-е место и iPhone 15 Pro 128 GB — Р.Краморов;
- 100-е место и iPhone 15 Pro 128 GB — К.Чокеев;
- 125-е место и iPhone 15 128 GB — Э.Бейшембиева;
- 150-е место и iPhone 15 128 GB — Э.Кадырмамбетов;
- 175-е место и Apple Watch Series 8 — Н.Айтбаев;
- 200-е место и Apple Air Pods 3 — Б.Абдыбахап.
И это только начало! Второй этап акции «i-Жай» уже стартовал и продлится до 31 августа. Это ваш реальный шанс выиграть один из множества iPhone 15, смарт-часы Apple Watch или наушники Air Pods.
Стать участником «i-Жай» очень просто:
подключайтесь к акции бесплатно в мобильном приложении «Мой Beeline» или через команду *1000#.
Обновляйте пакеты по тарифу, пополняйте баланс, подключайте услуги или открывайте специальные карточки в «Мой Beeline».
Получайте баллы за потраченные деньги и побеждайте!
— Акция «i-Жай» от Beeline — уникальная возможность выиграть ценный приз за привычные действия, — говорит генеральный директор Beeline Кыргызстан Андрей Пятахин. — Это тот случай, когда ценится участие, и даже 200-е место — тоже победа. Мы от всей души поздравляем наших первых победителей и желаем участникам удачи в новом этапе акции «i-Жай»! Быть может, мы вручим следующий призовой iPhone 15 именно вам.
Это возможно! Это Beeline!