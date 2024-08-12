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Бизнес

Первые победители акции «i-Жай» получили iPhone и другие ценные призы

Обычно в конкурсах или розыгрышах только первые три места считаются призовыми. А реально ли победить, заняв 25-е, 100-е или даже 200-е место? С Beeline это возможно!

Недавно завершился первый этап масштабной акции «i-Жай» — той самой, в которой разыгрывается множество iPhone 15. В течение месяца абоненты Beeline набирали победные баллы, просто пользуясь услугами связи.

Настало время представить счастливчиков, которые заняли призовые места и получили главные награды:

  • 1-е место и iPhone 15 Pro Max 512 GB — А.Сучков; 
  • 2-е место и iPhone 15 Pro Max 256 GB — Н.Масалимов;
  • 3-е место и iPhone 15 Pro Max 256 GB — И.Чалбараков; 
  • 15-е место и iPhone 15 Pro 128 GB — Э.Оторбаев; 
  • 25-е место и iPhone 15 Pro 128 GB — Ж.Төлөнбаев; 
  • 50-е место и iPhone 15 Pro 128 GB — А.Мадалканов; 
  • 75-е место и iPhone 15 Pro 128 GB — Р.Краморов; 
  • 100-е место и iPhone 15 Pro 128 GB — К.Чокеев; 
  • 125-е место и iPhone 15 128 GB — Э.Бейшембиева; 
  • 150-е место и iPhone 15 128 GB — Э.Кадырмамбетов; 
  • 175-е место и Apple Watch Series 8 — Н.Айтбаев; 
  • 200-е место и Apple Air Pods 3 — Б.Абдыбахап. 

И это только начало! Второй этап акции «i-Жай» уже стартовал и продлится до 31 августа. Это ваш реальный шанс выиграть один из множества iPhone 15, смарт-часы Apple Watch или наушники Air Pods.

Стать участником «i-Жай» очень просто:

подключайтесь к акции бесплатно в мобильном приложении «Мой Beeline» или через команду *1000#.

Обновляйте пакеты по тарифу, пополняйте баланс, подключайте услуги или открывайте специальные карточки в «Мой Beeline».

Получайте баллы за потраченные деньги и побеждайте!

— Акция «i-Жай» от Beeline — уникальная возможность выиграть ценный приз за привычные действия, — говорит генеральный директор Beeline Кыргызстан Андрей Пятахин. — Это тот случай, когда ценится участие, и даже 200-е место — тоже победа. Мы от всей души поздравляем наших первых победителей и желаем участникам удачи в новом этапе акции «i-Жай»! Быть может, мы вручим следующий призовой iPhone 15 именно вам.

Это возможно! Это Beeline!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/301793/
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