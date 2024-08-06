Путь длиной 20 лет, или Как «Элкарт» стал символом независимости Кыргызстана

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ») отмечает свой 20-летний юбилей. Команда во главе с председателем правления Каныкей Жамангуловой поделилась успехами и достижениями национальной платежной системы.

Как ЗАО «МПЦ» развивало национальную платежную систему

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» создано в 2004 году, а уже в 2006-м пользователи смогли применять первые карты национальной платежной системы «Элкарт» — удобное решение для безналичных платежей, гарантирующее независимость от зарубежных платежных систем. В том же 2006 году в эксплуатацию введен первый банкомат, в 2009-м — первый POS-терминал. Через два года запущена пенсионная карта «Элкарт», годом позднее — социальная «Элкарт», в 2013-м — мультивалютная «Элкарт», в 2019 году — виртуальная «Элкарт», карты «Элкарт Бизнес», «Элкарт Кредит» и карты, подвязанные к металлическим счетам. А в 2020-м — бесконтактная «Элкарт NFC». На сегодня по всей республике используется порядка 3,5 миллиона карт «Элкарт».

Команда ЗАО «МПЦ» на протяжении 20 лет создает уникальные возможности для развития современных платежных решений в Кыргызстане.

Мы выпустили первую «Элкарт» в 2006 году. А сегодня мы с гордостью можем сказать, что у нас одна из лучших платежных систем среди стран СНГ, которая имеет очень большое наполнение. Каныкей Жамангулова

Благодаря усилиям команды и успешному сотрудничеству с коммерческими банками сегодня карты «Элкарт» принимаются всеми POS-терминалами и банкоматами республики. Пользователи с легкостью производят оплату, переводят деньги и привязывают карты к популярным сервисам. Руководитель компании отметила, что все транзакции соответствуют международным стандартам безопасности и это позволяет сотрудничать на глобальном уровне.

«Обеспечение безопасности данных — один из наших приоритетов. Мы выпускаем и обслуживаем в том числе и международные платежные карты для шести коммерческих банков, предоставляя им полный спектр услуг», — рассказала глава ЗАО «МПЦ».

Цифровые платежные решения ЗАО «МПЦ», изменившие жизнь кыргызстанцев

Мобильное приложение «Элкарт Мобайл», запущенное в 2017 году, стало стимулом для широкого проникновения цифровых финансовых сервисов в стране. Тогда только у двух коммерческих банков имелись собственные приложения, и большая часть населения не имела доступа к своим счетам. Приложение «Элкарт Мобайл» разом изменило ситуацию, став незаменимым помощником для жителей регионов, которые получали пенсии, социальные выплаты и зарплату на карты «Элкарт». На сегодня у 16 банков есть свои мобильные приложения, но именно «Межбанковский Процессинговый Центр» был новатором в этом вопросе.

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Чуть более двух лет назад ЗАО «МПЦ» одним из первых в СНГ внедрило уникальный финансовый продукт в масштабах всей республики — ELQR (оплата по QR-коду), объединивший всех участников платежного рынка и изменивший всю платежную систему страны. За короткое время оплата с помощью QR-кода стала одним из самых популярных способов безналичных платежей в Кыргызстане и ключевым звеном в цифровой трансформации финансовых, государственных и социальных услуг.

Среди значимых инновационных решений ЗАО «МПЦ» стоит выделить функционал «Элкарт Pay», который позволяет осуществлять платежи с помощью мобильных телефонов, поддерживающих технологию NFC, а также реализацию сервиса push-уведомлений и обеспечение безопасности транзакций через «Элкарт 3D Secure».

ЗАО «МПЦ» — одна из немногих организаций в Кыргызстане, которая каждый год сертифицируется по международным стандартам информационной безопасности PCI DSS (Payment card Industry Data Security Standard), PCI PIN Security, PCI 3DS. Эти стандарты разработаны Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC).

Дальнейшие планы по развитию рынка платежных решений в Кыргызстане

Сейчас «Межбанковский Процессинговый Центр» реализует крупный социальный проект совместно с корейским национальным холдингом карточной индустрии, создав компанию BC Card Kyrgyzstan, чтобы покрыть весь Кыргызстан POS-терминалами и создать привычку использовать безналичные деньги в регионах.

На данный момент платежная система «Элкарт» завершила сертификацию своих карт, на очереди — международные, а первый платеж планируется совершить в самое ближайшее время.

«Мы также активно внедряем в Кыргызстане платежные девайсы, такие как кольца, браслеты и стикеры. Наши пилотные проекты с банками и платежными организациями подтверждают успешность этих и других инноваций. И мы готовы работать со всеми финансовыми организациями для внедрения новых решений на рынке страны», — сказала Каныкей Жамангулова.

Новые платежные инструменты успешно протестированы на кыргызстанском рынке, и новинками уже можно пользоваться. Оплата в одно касание избавляет пользователей от необходимости носить с собой пластиковые карты или наличные денежные средства.

«Мы идем в развитие платежных систем и работаем над расширением трансграничного сотрудничества. В настоящее время проводим работу по интеграции с национальной платежной системой Узбекистана и ведем переговоры с другими государствами-партнерами», — поделилась планами Каныкей Жамангулова.

Таким образом, «Межбанковский Процессинговый Центр» с уверенностью смотрит в будущее, продолжая работать над улучшением финансовых услуг и технологий для обеспечения удобства и безопасности своих пользователей.