В сети магазинов O!Store стартовала новая акция при покупке смартфонов Samsung.

С 21 по 31 мая 2024 года в дополнение к новому гаджету вы можете выбрать подарок до 1 тысячи сомов!* Это могут быть нужные переходник, кабель, пауэрбанк или наушники.

В акции участвуют наиболее популярные модели смартфонов: Samsung A15 2023, Samsung A25 2023 5G, Samsung A35 2024 5G, Samsung A55 2024 5G.

В наличии богатая палитра цветов этих устройств. Приходите в магазины O!Store, чтобы лично оценить красоту переливов перламутрового фиолетового, голубого, желтого. Доступны разные вариации объема оперативной памяти. Словом, вам будет из чего выбрать, чтобы закрыть все свои потребности. Почти все модели имеют поддержку технологии 5G, а это значит, что вы берете смартфон с прицелом на будущее.

В рассрочку тоже можно

Все смартфоны в O!Store можно купить в рассрочку, что невероятно удобно. Это дает возможность не ждать накоплений, а пользоваться новым устройством уже сейчас. Оформление быстрое, нужен только паспорт.

Смартфон можно заказать онлайн с бесплатной доставкой по Бишкеку на сайте ostore.kg или по телефону 0 705 007 000. Узнать адрес ближайшего магазина O!Store также можно на сайте ostore.kg.

* Покупатель может выбрать в подарок один или несколько аксессуаров. Стоимость выбранного в подарок аксессуара может быть меньше суммы кешбэка. Если стоимость выбранного аксессуара превышает сумму кешбэка, разница подлежит оплате. Количество товара ограничено.

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