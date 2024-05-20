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Бизнес

Впервые в Кыргызстане: премиум-карта Visa Signature от «Коммерческого Банка КСБ»

Премиальная карта Visa Signature от «Коммерческого Банка КСБ» — это новый стандарт в мире привилегий, который приятно удивит самых взыскательных клиентов, знающих цену комфорту и статусу во время деловых поездок и семейных путешествий.

ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» — первый банк, официально запускающий с 20 мая 2024 года в Кыргызской Республике эксклюзивную премиум-карту Visa Signature.

Visa Signature от «Коммерческого Банка КСБ» открывает безграничные возможности в сфере финансовых и нефинансовых решений для своих владельцев — от высочайшего сервиса индивидуального обслуживания до уникальных премиум-предложений в любой точке мира.

Преимущества Visa Signature от «Коммерческого Банка КСБ»:

  • персональный менеджер Private Banking, который качественно и оперативно решит все финансовые вопросы, гарантируя полную конфиденциальность и безопасность;

  • доступ в VIP-зал аэропорта «Манас», где вы сможете расслабиться и подготовиться к вашему путешествию в комфортной обстановке;

  • доступ в бизнес-залы по программе Lounge Key повышенной комфортности в аэропортах крупных городов мира;

  • консьерж-сервис 24/7 — команда профессиональных ассистентов, которые готовы помогать вам решать любые задачи по всему миру;

  • семейное страхование поездок до $750 тысяч, включая компенсацию задержки рейса и багажа, и программа защиты покупок;

  • специальные предложения и скидки при брони билетов и гостиниц, при покупках в магазинах и посещении туристических достопримечательностей, а также услуга Fast Track и многие другие сервисы.

Приглашаем всех, кто ценит свое время и комфорт, присоединиться к престижному клубу клиентов Visa Signature от «Коммерческого Банка КСБ» и открыть для себя новые горизонты в безграничном мире премиальных решений!

Для более подробной информации о карте Visa Signature обращайтесь в ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» по номерам телефона:

+996 (755) 54 34 24

+996 (222) 54 34 24

+996 (312) 54 34 24

Открой мир привилегий с Visa Signature от «Коммерческого Банка КСБ».

ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» — первый и единственный банк в Кыргызской Республике со швейцарским капиталом, предоставляющий финансовые и консультационные услуги для корпоративных, институциональных и частных клиентов. Являясь членом «Швейцарской Финансовой Группы» и глубоко уважая швейцарские традиции банковского дела, банк предлагает клиентам оптимальные финансовые решения.

Лицензия НБ КР № 020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/294507/
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