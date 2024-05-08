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Бизнес

В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»

В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена». Об этом сообщили организаторы.

Отмечается, что центр открыт при поддержке бизнесмена, мецената и основателя благотворительного фонда «Каганат» Нургалы Асаналиева. Событие приурочено к 10-летию Международного университета науки и бизнеса.

«Каганат Арена» обеспечивает все необходимые условия для подготовки спортсменов к участию в Олимпийских играх. Высокий уровень условий в центре отметил кыргызский борец греко-римского стиля и призер Олимпийских игр Канатбек Бегалиев. Гости мероприятия, включая президента Федерации борьбы Мелиса Турганбаева и заместителя директора департамента спорта Самата Токтоналиева, подчеркнули важность центра для развития спорта в регионе.

Таким образом Нургалы Асаналиев начал поддерживать не только развитие кинематографа, но и спорта в республике. Отметим, что в настоящее время здесь ведутся съемки трех масштабных кинопроектов, включая исторический фильм с участием французского режиссера Биби Насери.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/293523/
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В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
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