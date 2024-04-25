Книга Генриха Баляна двухтомник «Меж двух миров, или Спасибо, Кыргызстан!» получила Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023» в Кыргызской Республике.

Коллегия жюри, состоящая из представителей кабинета министров, Жогорку Кенеша, Государственной книжной палаты, Министерства образования и известных деятелей культуры, присудила Гран-при в главной номинации — «Алтын мукаба» («Золотая обложка») книге «Меж двух миров, или Спасибо, Кыргызстан!»

Награда присуждена 23 марта по итогам ежегодного конкурса «Искусство книги» в рамках выставки «Книга — праздник мира», посвященной Всемирному дню книги и авторского права.

Поздравляем Генриха Баляна и издательский дом St.Art. Ltd с этим успехом! Желаем новых творческих побед!