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Бизнес

Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»

Книга Генриха Баляна двухтомник «Меж двух миров, или Спасибо, Кыргызстан!» получила Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023» в Кыргызской Республике.

Коллегия жюри, состоящая из представителей кабинета министров, Жогорку Кенеша, Государственной книжной палаты, Министерства образования и известных деятелей культуры, присудила Гран-при в главной номинации — «Алтын мукаба» («Золотая обложка») книге «Меж двух миров, или Спасибо, Кыргызстан!»

Награда присуждена 23 марта по итогам ежегодного конкурса «Искусство книги» в рамках выставки «Книга — праздник мира», посвященной Всемирному дню книги и авторского права.

Поздравляем Генриха Баляна и издательский дом St.Art. Ltd с этим успехом! Желаем новых творческих побед!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/292584/
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