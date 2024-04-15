Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн

В Кыргызстане продолжается кампания по приему единой налоговой декларации. Предоставить декларацию до 1 мая необходимо индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, а также крестьянским и фермерским хозяйствам. Помимо этого, отчитаться за 2023 год перед налоговыми органами должны лица, которые приобрели в этот период имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.
Где и как сдать единую налоговую декларацию?
Декларацию можно заполнить онлайн на любом электронном устройстве с доступом в личный кабинет налогоплательщика на сайте Налоговой службы КР.
Для этого необходимо получить облачную электронную подпись (ОЭП).
Как получить облачную электронную подпись?
- Скачайте или обновите мобильное приложение «Мой О!» в App Store или Google Play.
- Откройте кошелек «О!Деньги» → «Мои сервисы» → «Госуслуги» → «Облачная электронная подпись».
- Введите свой электронный адрес и подтвердите обработку данных.
- Сделайте фото.
- Пароль от облачной электронной подписи будет отправлен на указанный электронный адрес.
Подробнее в видеоинструкции:
Облачная подпись также необходима для получения электронных госуслуг на портале «Түндүк».
Отметим, что услуга бесплатная и реализована при содействии ГП «Инфоком» при Министерстве цифрового развития КР.
Установите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store и воспользуйтесь всеми преимуществами современных цифровых услуг.
*Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.