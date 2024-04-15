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Бизнес

Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн

В Кыргызстане продолжается кампания по приему единой налоговой декларации. Предоставить декларацию до 1 мая необходимо индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, а также крестьянским и фермерским хозяйствам. Помимо этого, отчитаться за 2023 год перед налоговыми органами должны лица, которые приобрели в этот период имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.

Где и как сдать единую налоговую декларацию?

Декларацию можно заполнить онлайн на любом электронном устройстве с доступом в личный кабинет налогоплательщика на сайте Налоговой службы КР.

Для этого необходимо получить облачную электронную подпись (ОЭП).

Как получить облачную электронную подпись?

  • Скачайте или обновите мобильное приложение «Мой О!» в App Store или Google Play.
  • Откройте кошелек «О!Деньги» → «Мои сервисы» → «Госуслуги» → «Облачная электронная подпись».
  • Введите свой электронный адрес и подтвердите обработку данных.
  • Сделайте фото.
  • Пароль от облачной электронной подписи будет отправлен на указанный электронный адрес.

Подробнее в видеоинструкции:

 

Облачная подпись также необходима для получения электронных госуслуг на портале «Түндүк».

Отметим, что услуга бесплатная и реализована при содействии ГП «Инфоком» при Министерстве цифрового развития КР.

Установите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store и воспользуйтесь всеми преимуществами современных цифровых услуг.

*Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/291539/
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Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
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