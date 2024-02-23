UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане

Компания UZINFOCOM, известная своими инновационными решениями в области информационных технологий, объявила о своем участии в предстоящем международном форуме International Digital Forum Kyrgyzstan. Мероприятие состоится 28 февраля в столице Кыргызстана Бишкеке, где UZINFOCOM представит свои последние разработки на стенде № 9.

В центре внимания будет экосистема MyID, включающая в себя продукты, такие как лицевая биометрическая идентификация MyID Vision, система бесконтактной оплаты MyID Palm, основанная на уникальности рисунка вен, система видеоаналитики MyID Video Analytics и голосовой ассистент Muxlisa AI. Эти решения демонстрируют передовые технологии и подходы в области цифровой идентификации и безопасности, которые потенциально могут найти широкое применение в различных секторах экономики.

На сегодня в системе MyID Vision более 7,3 миллиона постоянных пользователей и более 38 миллионов идентификаций.

Коммерческими клиентами MyID Vision являются 26 коммерческих банков, что составляет почти 80 процентов всех финансовых учреждений Узбекистана, 13 платежных систем, включая Click, Payme, TBC Bank, и другие. Кроме этого, с проектом сотрудничают 10 маркетплейсов, такие как UZUM, ZoodMall, Sello и так далее. К клиентам MyID Vision также относятся четыре государственные организации, пять мобильных операторов и другие.

Участие UZINFOCOM в данном форуме является значимым шагом на пути к расширению географии и присутствия компании на рынке Кыргызстана. Фирма активно ищет возможности для сотрудничества с местными компаниями, предлагая инновационные решения, которые способствуют цифровизации местного бизнеса и повышению его эффективности. Особое внимание UZINFOCOM уделяет адаптации своих продуктов к специфике региональных рынков, что делает их предложение особенно привлекательным для потенциальных партнеров.

Присутствие на международном форуме в Кыргызстане подчеркивает стремление UZINFOCOM к интеграции современных технологических решений в повседневную жизнь и бизнес, делая акцент на безопасность и удобство в использовании. Компания демонстрирует успешные стратегии и методы работы, которые были реализованы в рамках ее проектов, и предлагает практические рекомендации по их внедрению. Это, безусловно, представляет интерес для предпринимателей, ищущих пути для трансформации своего бизнеса в соответствии с требованиями цифровой экономики.

Компания UZINFOCOM приглашает всех гостей форума посетить стенд № 9, чтобы лично ознакомиться с продуктами экосистемы MyID и обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Участие в International Digital Forum Kyrgyzstan — важный этап в деятельности фирмы, направленный на укрепление связей с международным сообществом и развитие цифровой инфраструктуры региона.

Справка

Компания UZINFOCOM — ключевой игрок в сфере государственных IT-технологий Узбекистана. С 2002 года занимается разработкой эффективных цифровых решений для государства и частного сектора. Более 20 лет на рынке позволили фирме реализовать множество проектов, направленных на цифровизацию важнейших государственных ресурсов, что делает UZINFOCOM ответственной за создание многих востребованных сервисов в стране.

Основные ценности UZINFOCOM — это надежность, стремление к инновациям и постоянное улучшение своих продуктов и услуг. Участие в мероприятии Digital Kyrgyzstan показывает, что компания, используя свой опыт, предлагает практические советы по внедрению современных технологий для работы бизнеса.

Контакты: Азамат Тургун — менеджер экспортного отдела, +998950990088 — Telegram/WhatsApp; a.turgun@uzinfocom.com; sales@uzinfocom.com.

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