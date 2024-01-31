Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает расширять список сервисов в мобильном приложении MegaPay для удобства автовладельцев.

Буквально на днях в Бишкеке в пилотном режиме запустили электронную систему платной парковки. Платежным оператором инновационного проекта выступает MegaPay.

При въезде на парковку камера автоматически регистрирует госномер, открывая сессию парковки, и при выезде сессия завершается. Первая электронная парковка находится возле столичной мэрии. Муниципалитет решил начать изменения с себя, тем самым подавая положительный пример горожанам. Совсем скоро такими современными парковками будет оборудован квадрат улиц Киевской — Тыныстанова — Михаила Фрунзе — Турусбекова.

Для оплаты парковки необходимо:

скачать или обновить приложение MegaPay;

открыть раздел «Сервисы», далее выбрать «Муниципальные парковки Бишкека» или отсканировать QR-код на информационной табличке;

ввести госномер машины;

выбрать парковочную сессию для оплаты;

подтвердить платеж.

Готово!

Второй способ:

зайдите на сайт www.parking.kg;

при первом входе зарегистрируйтесь;

укажите госномер и оплатите через MegaPay.

Оплатить парковку можно в течение 15 дней после завершения сессии. В случае просрочки предусмотрен административный штраф.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!