Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает расширять список сервисов в мобильном приложении MegaPay для удобства автовладельцев.
Буквально на днях в Бишкеке в пилотном режиме запустили электронную систему платной парковки. Платежным оператором инновационного проекта выступает MegaPay.
При въезде на парковку камера автоматически регистрирует госномер, открывая сессию парковки, и при выезде сессия завершается. Первая электронная парковка находится возле столичной мэрии. Муниципалитет решил начать изменения с себя, тем самым подавая положительный пример горожанам. Совсем скоро такими современными парковками будет оборудован квадрат улиц Киевской — Тыныстанова — Михаила Фрунзе — Турусбекова.
Для оплаты парковки необходимо:
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скачать или обновить приложение MegaPay;
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открыть раздел «Сервисы», далее выбрать «Муниципальные парковки Бишкека» или отсканировать QR-код на информационной табличке;
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ввести госномер машины;
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выбрать парковочную сессию для оплаты;
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подтвердить платеж.
Готово!
Второй способ:
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зайдите на сайт www.parking.kg;
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при первом входе зарегистрируйтесь;
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укажите госномер и оплатите через MegaPay.
Оплатить парковку можно в течение 15 дней после завершения сессии. В случае просрочки предусмотрен административный штраф.
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!