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Бизнес

Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан

Все, кто живет в России, но не имеет гражданства РФ, могут оформить карту Tinkoff Black. С ней можно быстро и бесплатно отправлять деньги родным по номеру телефона в Кыргызстан.

Для этого не нужно выходить из дома, стоять в очереди в банке и нести с собой кучу документов. Просто перейдите по этой ссылке и заполните анкету, чтобы оформить карту.

Доставка и выпуск — бесплатно, а в подарок — кошелек для хранения карт. И бонусом — красивый дизайн.

Если будете переводить до 20 тысяч рублей в месяц, комиссии не будет вообще, все бесплатно. Если больше, будет комиссия 1 процент.

При этом не нужно снимать деньги в банкомате, потом обменивать их. В приложении «Тинькофф» рубли автоматически сконвертируются и придут получателю в сомах.

Оформляйте карту для простых и бесплатных переводов из России домой в Кыргызстан по этой ссылке.

АО «Тинькофф Банк», ИНН 7710140679, лицензия ЦБ РФ № 2673.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/285376/
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