Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата

Специалисты диагностируют и лечат целый ряд проблем

Ортопедия специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия и нервные окончания).

Спортивное здоровье в ортопедии

Специалисты-ортопеды сети клиник Аcıbadem диагностируют и лечат целый ряд проблем: от небольших растяжений до сложных разрывов связок и переломов. Врачи используют артроскопическую хирургию, реабилитацию и профилактику повреждений.

Ортопедическая онкология

Важны диагностика и лечение доброкачественных или злокачественных опухолей, поражающих опорно-двигательный аппарат. Эти опухоли могут возникать в костях, мягких тканях или хрящах. Ортопеды-онкологи сети клиник Аcıbadem специализируются на лечении этих состояний, используя междисциплинарный подход, включающий хирургическое удаление опухолей, реконструкцию пораженных участков, проведение химиотерапии и лучевой терапии, а также мониторинг возможных рецидивов.

Наиболее распространенные ортопедические операции

Прежде всего это полная замена коленного или тазобедренного сустава, восстановление вращательной манжеты, спондилодез, реконструкция передней крестообразной связки, уменьшение компрессии срединного нерва запястья, внутренняя фиксация.

Какие спортивные травмы можно вылечить при помощи артроскопической хирургии?

Это разрывы сухожилий, связок голеностопного сустава, передней крестообразной связки, мениска, вращательной манжеты плеча, лабральные разрывы плеча или бедра, тяжелые переломы. Хирургические решения зависят от таких факторов, как тяжесть травмы, общее здоровье пациента, занятия спортом и цели после восстановления, при этом послеоперационная реабилитация играет ключевую роль в восстановлении оптимальной функции и подвижности.

Каковы симптомы опухоли кости?

Обратите внимание на боль, отек, покраснение, шишки, трудности при движении и переломы. Вокруг пораженной кости могут быть видны отечность и покраснение, а также может быть заметна припухлость или шишка. Ранняя диагностика и своевременное лечение — это ключ к эффективному лечению опухолей костей.

Как лечить доброкачественную опухоль кости?

Врачи применяют контрольные наблюдения, хирургическое удаление, нестероидные противовоспалительные препараты, костную пластику, лучевую терапию. Решения о лечении обычно принимаются многопрофильной командой с учетом индивидуального подхода, состояния пациента и характеристик опухоли.

Как развиваются опухоли костей?

Аномальное разрастание клеток костной ткани приводит к появлению доброкачественной или злокачественной опухоли. Наиболее опасны и агрессивны злокачественные новообразования, которые часто возникают из-за генетических причин и радиационного воздействия.

Какая злокачественная опухоль кости наиболее распространена?

Остеосаркома, которая чаще всего поражает людей в возрасте от 10 до 25 лет, развивается в области колена, бедренной или большеберцовой кости. Остеосаркому обычно лечат сочетанием химиотерапии и хирургического вмешательства.

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