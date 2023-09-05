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Бизнес

Общее культурное наследие. В Кыргызстане пройдет международный фестиваль

В КР с 8 по 16 сентября пройдет фестиваль «Кыргызстан — Россия: общее культурное наследие». Организаторы — Фонд наследия русского зарубежья при поддержке Министерства иностранных дел РФ и Министерства культуры КР.

Фестиваль ставит перед собой задачу рассказать о том, что объединяет страны, о духовном и материальном наследии, ставшем результатом многолетнего диалога культур. В программе — лекции, публичные дискуссии, выставки, оперные, драматические и джазовые премьеры.

Особый акцент сделан на выдающиеся личности, чья жизнь и судьба были связаны с общим культурным наследием России и Кыргызстана.

Это писатели, ученые, художники, музыканты, архитекторы, актеры и режиссеры, имена которых известны в обоих государствах. Фестиваль охватывает три города: Бишкек, Ош и Кара-Балту.

«Тема общего культурного наследия, которой занимается фонд, жива в Кыргызстане, и нам хотелось бы поддержать ее и напомнить людям, что у наших стран есть общая история, есть много того, чему мы учились друг у друга. К сожалению, с годами имена и факты истории забываются, часто незаслуженно.

Одна из задач фестиваля в том, чтобы имена героев общей культуры наших государств зазвучали снова.

Мы подготовили большую программу — это театральные, музыкальные, просветительские мероприятия, которые воплощены лучшими творческими силами Кыргызстана и приглашенными деятелями, среди которых ведущий солист Михайловского театра Санкт-Петербурга Александр Кузнецов, известный здесь поэт и переводчик Михаил Синельников и многие другие. Я надеюсь, что наш фестиваль найдет отклик в сердцах кыргызстанцев и возродит волну интереса к общему культурному наследию наших народов», — говорит руководитель Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова.

Мероприятие состоится при участии Дома русского зарубежья, ВЭБ.РФ, Русского дома, Бишкекской и Кыргызстанской епархии, Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина и новостного агентства Sputnik Кыргызстан.

Подробнее о фестивале «Кыргызстан — Россия: общее культурное наследие», его программе и запланированных мероприятиях можно узнать по ссылке: https://fest.fnrz.ru/kyrgyzstan
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274220/
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