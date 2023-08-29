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Бизнес

Binance содействует усилиям Таджикистана по борьбе с финансированием терроризма

С декабря 2022 года Binance совместно с департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и компанией TRM Labs, занимающейся аналитикой в области блокчейна, противодействует мультирегиональной угрозе, исходящей от ISKP (провинция Хорасан Исламского государства). К этой важной миссии также были привлечены правоохранительные органы Республики Таджикистан, в частности Государственный комитет национальной безопасности.

Сотрудники Binance сыграли ключевую роль в выявлении, обнаружении и передаче оперативной информации, которая в конечном итоге привела к аресту ключевых членов террористической группы. Экосистеме также помогала компания TRM Labs, которая внесла значительный вклад в работу по сбору оперативной информации, отслеживанию, аналитике и проведению расследования. Этот случай — лишь одна из составляющих постоянного сотрудничества Binance с TRM Labs по выявлению глобальных сетей финансирования терроризма, простирающихся от Сирии до Центральной Азии и далее.

Команда Binance, занимающаяся санкционными расследованиями, получила признание Национального банка Таджикистана за сотрудничество и стратегическую помощь.

«Национальный банк Таджикистана стремится вносить свой вклад в укрепление национальной и глобальной безопасности по всем направлениям, включая борьбу с терроризмом. В последние месяцы наши усилия по борьбе с терроризмом были подкреплены активным обменом информацией и поддержкой следственных действий со стороны экспертов по расследованиям из команды Binance. Это привело к успешным арестам ключевых членов ISKP, которых мы давно выслеживали. Мы надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество с игроками криптоиндустрии, включая Binance, для борьбы с преступной деятельностью и создания более безопасного пространства кибербезопасности в регионе», — сказал представитель департамента финансового мониторинга.

Binance сыграла важную роль в борьбе с целым рядом серьезных угроз безопасности и крупных преступлений, включая финансирование терроризма, распространение материалов о сексуальном насилии над детьми, хакерские атаки со стороны национальных государств, кражу интеллектуальной собственности, контрабанду наркотиков и инвестиционные аферы. В прошлом году команда расследований Binance ответила на более чем 47 тысяч запросов правоохранительных органов со средним временем ответа три дня, что быстрее, чем у любой традиционной финансовой организации.

Справка

Binance является ведущим в мире поставщиком криптовалютной инфраструктуры с набором финансовых продуктов, в числе которых крупнейшая по объему биржа торговли цифровыми активами. Платформа Binance, которой доверяют миллионы людей во всем мире, предназначена для повышения свободы денег для пользователей и предлагает непревзойденный портфель криптовалютных продуктов и предложений, включая торговлю и финансы, образование, данные и исследования, благотворительность, инвестиции и инкубацию, децентрализацию и многое другое.

Для получения дополнительной информации посетите https://www.binance.com.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273692/
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