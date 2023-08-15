Надежное банковское сопровождение контрактов вместе с «Керемет Банком»

ОАО «Керемет Банк» признан уполномоченным банком для оказания услуг по банковскому сопровождению контрактов (БСК) в сфере государственных закупок. Теперь любая компания, победившая в тендере, может обратиться в ОАО «Керемет Банк» и получить высококачественный сервис при исполнении контракта.

Банковское сопровождение контракта — это целый комплекс банковских услуг для государственных заказчиков в сфере госзакупок Кыргызской Республики, позволяющий контролировать целевое использование бюджетных средств при исполнении заключенных контрактов. Необходимость применения банковского сопровождения контрактов в сфере государственных закупок определена законодательством.

Цели банковского сопровождения:

Обеспечить целевое использование средств государственного бюджета

Минимизировать финансовые и налоговые риски закупающих организаций

Гарантировать прозрачность исполнения контрактов при проведении государственных закупок для наилучших результатов

«Целью Закона о государственных закупках является повышение благосостояния нации через устойчивое развитие посредством регулирования отношений, связанных с обеспечением функционирования деятельности закупающих организаций, в целях создания условий для достижения максимальной выгоды путем эффективного и экономичного использования ресурсов. Закон направлен на упрощение процедур государственных закупок и минимизацию коррупционных проявлений». Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Как начать использовать банковское сопровождение в ОАО «Керемет Банк»?

Если Вы поставщик — победитель закупки, откройте обычный счет перед подписанием контракта в отделениях ОАО «Керемет Банк». Сообщите об открытии банковского счета закупающей организации и передайте ей реквизиты счета. Завершите все необходимые конкурсные процедуры и подпишите контракт. В течение 10 дней с момента заключения контракта переведите счет в режим отдельного счета. Для этого заключите с ОАО «Керемет Банк» дополнительное соглашение к договору банковского счета, которое установит специальный режим в соответствии с утвержденной уполномоченным банком заявкой на банковское сопровождение (заявку в уполномоченный банк направляет закупающая организация). ОАО «Керемет Банк» предоставит Вам доступ к сервисам банковского сопровождения. Для обоснования платежей исполнители-поставщики и соисполнители контрактов используют «Портал приема документов». Закупающая организация и Минфин КР следит за результатами исполнения контрактов в системе «Интерактивная отчетность».

ОАО «Керемет Банк» предоставляет удобные условия обслуживания и выгодные предложения закупающим организациям и поставщикам.

Банковское сопровождение контрактов предназначено для того, чтобы результаты исполнения контрактов максимально соответствовали намеченным планам.

В процессе банковского сопровождения закупающая организация получает дополнительные инструменты управления проектом преимущества: в режиме онлайн теперь можно отслеживать текущее состояние и статистику расчетов при исполнении сопровождаемого контракта, формировать интерактивные отчеты и получать выгрузку сводной информации о результатах проведенного мониторинга расчетов и контроля за целевым использованием выделенных государством денежных средств по каждому контракту.

«Керемет Банк» — банк возможностей!

keremetbank.kg

https://minfin.kg