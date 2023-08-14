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Бизнес

Легенды мирового футбола в Кыргызстане. Что ждет фанатов

В конце августа кыргызстанцев и гостей страны ждет грандиозное событие. В Кыргызстан прибудут кумиры тысяч фанатов — звезды мирового футбола. Организаторы мероприятия рассказали, что ждет фанатов и как попасть на долгожданное мероприятие.

Мечты сбываются! Мы рады предложить вам уникальную возможность стать частью грандиозного проекта, привлекающего внимание фанатов большого футбола. Владелец франшизы Barça Academy в странах Центральной Азии компания JalGroup Asia приглашает вас провести три дня с «Барсой».

организаторы мероприятия

Какую программу готовят для фанатов:

28 августа — прибытие чартеров делегации футбольного клуба «Барселона» рейсом Барселона — Тамчи и их фанатов из Баку, Тбилиси, Астаны, Алматы, Шымкента, Ташкента, Ашхабада и Москвы.
29 августа — в городе Джалал-Абаде откроется 29-я Академия футбола «Барселоны» для поиска и подготовки талантов в Кыргызстане и по всей Ферганской долине. Она станет первой академией именитого клуба в странах СНГ.
30 августа — будет заложена капсула для строительства 30-й футбольной академии «Барсы» в Бишкеке при участии президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, президента ФК «Барселона» Жоана Лапорта и президентов федераций футбола центральноазиатских стран.

В этот же день на стадионе «Спартак» имени Долона Омурзакова в Бишкеке состоится товарищеский матч между легендарными футболистами клуба Barça и Азии.

Только представьте себе, в Кыргызстан — в страну небесных гор приедут иконы мирового футбола, легенды самого титулованного футбольного клуба в мире. В составе BarçaLegends приедут обладатели «Золотого мяча», Кубка чемпионата мира, «Золотой бутсы» и многих других престижных титулов: Роналдиньо, Ривалдо, Пуйоль, Савиола, Клюйверт, Абидаль, Дзамбротта, Надаль, Франк де Бур, Попеску и многие другие.

В честь приезда настоящих икон мирового футбола ожидается обширная культурно-развлекательная программа только для фанатов. Ожидается приезд в Кыргызстан более 2 тысяч истинных фанатов футбола из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и России. Для этого организовываем чартерные авиарейсы, чтобы наши гости без затруднений могли попасть на грандиозное мероприятие по системе All Inclusive. Все три дня они будут сопровождать легенд «Барсы», находиться вместе с ними, почувствуют искреннее наше гостеприимство.

Но выиграть конкурс на покупку франшизы было делом нелегким, наряду с нашей страной в конкурсе участвовали еще два очень развитых государства, одним из них был Гонконг. Почему первую академию «Барсы» построили в Джалал-Абаде, одним из основных факторов определения локации была густонаселенность населения, а в Ферганской долине проживает больше 50 миллионов человек. Одним словом, благодаря дружеским отношениям Айбека Алыбаева Кыргызстан заслужил внимание ФК «Барселона». Надеемся, что после приезда команды «Барса» почувствуем мультипликационный эффект, который повлияет на туризм, инвестиции, спорт и другие сферы экономики. Одним словом, такого грандиозного события еще не было в Кыргызстане. Давайте поддержим такого рода мероприятия для продвижения здорового образа жизни молодежи.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272465/
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