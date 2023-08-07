Получайте быстрые денежные переводы Astrasend в «Кыргызско-Швейцарском Банке»

Для клиентов «Кыргызско-Швейцарского Банка», регулярно получающих денежные переводы из России, открывается новое направление по системе Astrasend, оператором которой является АО КБ «Соколовский».

Преимущества системы денежных переводов Astrasend:

география — переводы из России в Кыргызстан;

— переводы из России в Кыргызстан; комиссия ​ для отправителя — 1 процент;

— 1 процент; получение — бесплатно;

— бесплатно; валюта — российские рубли​ (RUB).

Для мгновенной отправки и получения перевода достаточно предоставить паспорт, а получить денежные средства можно в точках обслуживания «Кыргызско-Швейцарского Банка» по следующим адресам:

Бишкек, улица Байтика Баатыра, 68;

Ош, улица Масалиева, б/н (ориентир кафе «Туркестан»);

Ош, улица Маматджана, 27/1;

Кара-Суу, улица Ленина (МЭЗ), 734;

Каракол, улица Алышбаева, 157.

Вопросы о данной системе денежных переводе и других банковских услугах «Кыргызско-Швейцарского Банка» можно адресовать в точки продаж, а также в контакт-центр по телефонам: +996 (705) 54 34 24 («О!»), +996 (755) 54 34 24 (Megа), +996 (222) 54 34 24 (Beeline), + 996 (312) 54 34 24 (городской номер), а также через чат на сайте (www.ksbc.kg).

«Кыргызско-Швейцарский Банк»: Вместе к новым вершинам!