Получайте быстрые денежные переводы Astrasend в «Кыргызско-Швейцарском Банке»

Для клиентов «Кыргызско-Швейцарского Банка», регулярно получающих денежные переводы из России, открывается новое направление по системе Astrasend, оператором которой является АО КБ «Соколовский».
Преимущества системы денежных переводов Astrasend:
- география — переводы из России в Кыргызстан;
- комиссия для отправителя — 1 процент;
- получение — бесплатно;
- валюта — российские рубли (RUB).
Для мгновенной отправки и получения перевода достаточно предоставить паспорт, а получить денежные средства можно в точках обслуживания «Кыргызско-Швейцарского Банка» по следующим адресам:
- Бишкек, улица Байтика Баатыра, 68;
- Ош, улица Масалиева, б/н (ориентир кафе «Туркестан»);
- Ош, улица Маматджана, 27/1;
- Кара-Суу, улица Ленина (МЭЗ), 734;
- Каракол, улица Алышбаева, 157.
Вопросы о данной системе денежных переводе и других банковских услугах «Кыргызско-Швейцарского Банка» можно адресовать в точки продаж, а также в контакт-центр по телефонам: +996 (705) 54 34 24 («О!»), +996 (755) 54 34 24 (Megа), +996 (222) 54 34 24 (Beeline), + 996 (312) 54 34 24 (городской номер), а также через чат на сайте (www.ksbc.kg).
«Кыргызско-Швейцарский Банк»: Вместе к новым вершинам!