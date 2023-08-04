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Бизнес

Doscredobank и Paysend. Новые возможности международных денежных переводов

ОАО «Дос-Кредобанк» и платежная организация Paysend заключили долгосрочный договор о сотрудничестве. Новое сотрудничество направлено на предоставление клиентам более удобных и доступных услуг международных переводов.

Сегодня многие клиенты сталкиваются с необходимостью осуществления международных платежей и переводов.

Банк стремится облегчить этот процесс, предоставляя своим клиентам передовые решения, и сотрудничество с Paysend — это еще один шаг в этом направлении.

Платежная организаци Paysend известна своей надежностью, оперативностью и глобальным охватом. Ее инновационные технологии позволяют получать денежные переводы с фиксированной комиссией из всех стран Европейского союза, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, США и более 50 других стран мира прямо на карты «ЭЛКАРТ».

Для наших клиентов это означает, что теперь международные переводы станут более доступными и быстрыми, а процедура их осуществления значительно упростится. Получение денежных средств станет намного удобнее и выгоднее.

Заместитель председателя правления Чинара Бекташева отметила: «Мы рады сотрудничеству с Paysend. Наша цель — предоставлять клиентам лучший сервис и удобство в их финансовых операциях. Заключение этого договора с системой Paysend даст возможность нашим клиентам получать международные переводы без лишних хлопот и с минимальными расходами. Мы уверены, что наше партнерство откроет новые перспективы для всех, кто нуждается в удобных и надежных денежных переводах».

Банк выступает в качестве ответственного финансового института, обеспечивая максимальную защиту клиентских интересов и стремясь облегчить финансовые операции каждому клиенту. С новым партнерством с системой Paysend Doscredobank продолжает развиваться и предоставлять инновационные решения для облегчения финансовых потребностей клиентов.

В скором времени банк планирует объявить о совместной акции для клиентов. Подробная информация будет размещена на официальном сайте банка.

Paysend — платежная организация, предоставляющая своим клиентам простой, быстрый и надежный способ отправлять деньги по всему миру. Paysend работает более чем в 170 странах мира и на постоянной основе трудится над расширением глобального присутствия. В настоящее время доступны 50 стран для отправки и более 170 стран для получения денег.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271831/
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