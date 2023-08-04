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Бизнес

Акция от KICB: Оплачивай картами Visa от KICB через Google Pay и выигрывай призы

Отличная новость от KICB!

Мы рады объявить о запуске захватывающей акции: «Оплачивай картами Visa через Google Pay и выигрывай призы от KICB!».

Акция подарит вам шанс получить невероятные призы: смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5, смартфон Samsung Flip 4, поездку в незабываемое путешествие на двоих и множество других призов!

С 1 августа и до 31 октября KICB предлагает вам уникальную возможность получить награды, которые украсят вашу жизнь технологиями и яркими впечатлениями.

Участники акции

Участниками акции станут держатели карт VISA от KICB, которые совершают покупки товаров и услуг в период проведения акции через Google Pay.

Как принять участие?

Для того чтобы претендовать на получение приза, участнику необходимо в период проведения акции совершить:

— не менее 30 (тридцати) транзакций в промежуточный этап акции, на сумму не менее 300 (триста) сомов каждая по одной карте.

— не менее 100 (ста) транзакций за весь период акции, на сумму не менее 300 (триста) сомов каждая по одной карте.

Период проведения акции:

С 1 августа 2023 года по 31 октября 2023 года включительно (основной период)

— 1.08.2023 г. — 31.08.2023 г. включительно (1-й промежуточный период)

— 1.09.2023 г. — 30.09.2023 г. включительно (2-й промежуточный период)

— 1.10.2023 г. — 31.10.2023 г. включительно (3-й промежуточный период)

Призовой фонд в основном периоде:

1 место — 2 путевки на двоих в любую безвизовую страну

2 место — смартфон Samsung Flip 4

3 место — смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5

Подарочные сертификаты в промежуточных периодах:

1-й промежуточный период:

  • Сертификат в TECHNODOM на сумму 30 000 сомов
  • Сертификат в магазин MOSTOVOY на сумму 20 000 сомов
  • Сертификат на ужин в ресторан Truffle & Coffee Gastronomy на сумму 10 000 сомов

2-й промежуточный период:

  • Сертификат в магазин «Планета Электроники» на сумму 30 000 сомов
  • Сертификат в магазин MOSTOVOY на сумму 20 000 сомов
  • Сертификат на ужин в ресторан Zen Sushi&grill на сумму 10 000 сомов

3-й промежуточный период:

  • Сертификат в магазин TECHNODOM на сумму 30 000 сомов
  • Сертификат в магазин MOSTOVOY на сумму 20 000 сомов
  • Сертификат на ужин в ресторан CHEF by Tenishev на сумму 10 000 сомов

Главные призы — смарт-часы, Samsung Flip 4, поездка в незабываемое путешествие на двоих — получат участники акции, которые осуществят наибольший объем учитываемых транзакций за весь период проведения акции.

Подарочные сертификаты в каждом промежуточном периоде получат те участники акции, которые совершат наибольшее количество учитываемых транзакций за один промежуточный период.

Один пользователь может быть номинирован победителем только в одном промежуточном периоде из трех, однако он может стать победителем в основном периоде.

Круглосуточный контакт-центр KICB: 0312 / 0553 / 0774 / 0704 62 01 01.

Для получения дополнительной информации посетите сайт и Instagram KICB банка

Публичная оферта по акции.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271826/
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