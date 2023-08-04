Акция от KICB: Оплачивай картами Visa от KICB через Google Pay и выигрывай призы

Отличная новость от KICB!
Мы рады объявить о запуске захватывающей акции: «Оплачивай картами Visa через Google Pay и выигрывай призы от KICB!».
Акция подарит вам шанс получить невероятные призы: смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5, смартфон Samsung Flip 4, поездку в незабываемое путешествие на двоих и множество других призов!
С 1 августа и до 31 октября KICB предлагает вам уникальную возможность получить награды, которые украсят вашу жизнь технологиями и яркими впечатлениями.
Участники акции
Участниками акции станут держатели карт VISA от KICB, которые совершают покупки товаров и услуг в период проведения акции через Google Pay.
Как принять участие?
Для того чтобы претендовать на получение приза, участнику необходимо в период проведения акции совершить:
— не менее 30 (тридцати) транзакций в промежуточный этап акции, на сумму не менее 300 (триста) сомов каждая по одной карте.
— не менее 100 (ста) транзакций за весь период акции, на сумму не менее 300 (триста) сомов каждая по одной карте.
Период проведения акции:
С 1 августа 2023 года по 31 октября 2023 года включительно (основной период)
— 1.08.2023 г. — 31.08.2023 г. включительно (1-й промежуточный период)
— 1.09.2023 г. — 30.09.2023 г. включительно (2-й промежуточный период)
— 1.10.2023 г. — 31.10.2023 г. включительно (3-й промежуточный период)
Призовой фонд в основном периоде:
1 место — 2 путевки на двоих в любую безвизовую страну
2 место — смартфон Samsung Flip 4
3 место — смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5
Подарочные сертификаты в промежуточных периодах:
1-й промежуточный период:
- Сертификат в TECHNODOM на сумму 30 000 сомов
- Сертификат в магазин MOSTOVOY на сумму 20 000 сомов
- Сертификат на ужин в ресторан Truffle & Coffee Gastronomy на сумму 10 000 сомов
2-й промежуточный период:
- Сертификат в магазин «Планета Электроники» на сумму 30 000 сомов
- Сертификат в магазин MOSTOVOY на сумму 20 000 сомов
- Сертификат на ужин в ресторан Zen Sushi&grill на сумму 10 000 сомов
3-й промежуточный период:
- Сертификат в магазин TECHNODOM на сумму 30 000 сомов
- Сертификат в магазин MOSTOVOY на сумму 20 000 сомов
- Сертификат на ужин в ресторан CHEF by Tenishev на сумму 10 000 сомов
Главные призы — смарт-часы, Samsung Flip 4, поездка в незабываемое путешествие на двоих — получат участники акции, которые осуществят наибольший объем учитываемых транзакций за весь период проведения акции.
Подарочные сертификаты в каждом промежуточном периоде получат те участники акции, которые совершат наибольшее количество учитываемых транзакций за один промежуточный период.
Один пользователь может быть номинирован победителем только в одном промежуточном периоде из трех, однако он может стать победителем в основном периоде.
Круглосуточный контакт-центр KICB: 0312 / 0553 / 0774 / 0704 62 01 01.
Для получения дополнительной информации посетите сайт и Instagram KICB банка