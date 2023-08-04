Узнайте еще больше полезной информации о транспортном средстве в MegaPay

Покупатели автомобилей часто сталкиваются с проблемой — некоторые объявления содержат недостоверную информацию о транспортном средстве. На помощь приходит сервис Carcheck, который позволяет быстро проверить транспортное средство на наличие ареста, залога, штрафов и другое.

В обновленной версии мобильного приложения MegaPay от MEGA (для скачивания перейдите в Google Play или App Store) доступна расширенная версия сервиса Carcheck. Детальная проверка занимает всего несколько минут, дает возможность получить достоверную информацию и не покупать авто вслепую.

При помощи услуги Carcheck бесплатно можно получить следующую информацию:

госномер;

марка;

модель;

год выпуска;

объем двигателя;

тип топлива;

сведения о наличии регистрации разрешения на тонировку;

особые отметки.

При наличии дополнительных сведений об авто будет доступен расширенный платный функционал сервиса Carcheck, включающий следующую информацию:

расположение руля;

цвет;

сведения о нахождении авто в аресте/залоге;

история о владельце/владельцах авто за определенный период времени;

пробег;

фото.

Комиссия за услугу 4 сома!

Как проверить авто:

в главном меню откройте «Сервисы»;

выберите раздел «Расширенный Carcheck»;

введите госномер автомобиля;

при нажатии кнопки «Проверить» отобразится информация, доступная на бесплатной основе;

для получения платной информации (при наличии) используйте «Расширенный Carcheck»;

нажмите «Продолжить» и подтвердите платеж;

перейдите в «CarCheck»;

в окне с наименованием авто и госномером появится расширенная информация.

В обновленной версии MegaPay также появилась кнопка «Поделиться». С ее помощью автовладельцы смогут сохранять и делиться информацией.

MegaPay — ваш надежный помощник в повседневной жизни!