Узнайте еще больше полезной информации о транспортном средстве в MegaPay

Покупатели автомобилей часто сталкиваются с проблемой — некоторые объявления содержат недостоверную информацию о транспортном средстве. На помощь приходит сервис Carcheck, который позволяет быстро проверить транспортное средство на наличие ареста, залога, штрафов и другое.
В обновленной версии мобильного приложения MegaPay от MEGA (для скачивания перейдите в Google Play или App Store) доступна расширенная версия сервиса Carcheck. Детальная проверка занимает всего несколько минут, дает возможность получить достоверную информацию и не покупать авто вслепую.
При помощи услуги Carcheck бесплатно можно получить следующую информацию:
- госномер;
- марка;
- модель;
- год выпуска;
- объем двигателя;
- тип топлива;
- сведения о наличии регистрации разрешения на тонировку;
- особые отметки.
При наличии дополнительных сведений об авто будет доступен расширенный платный функционал сервиса Carcheck, включающий следующую информацию:
- расположение руля;
- цвет;
- сведения о нахождении авто в аресте/залоге;
- история о владельце/владельцах авто за определенный период времени;
- пробег;
- фото.
Комиссия за услугу 4 сома!
Как проверить авто:
- в главном меню откройте «Сервисы»;
- выберите раздел «Расширенный Carcheck»;
- введите госномер автомобиля;
- при нажатии кнопки «Проверить» отобразится информация, доступная на бесплатной основе;
- для получения платной информации (при наличии) используйте «Расширенный Carcheck»;
- нажмите «Продолжить» и подтвердите платеж;
- перейдите в «CarCheck»;
- в окне с наименованием авто и госномером появится расширенная информация.
В обновленной версии MegaPay также появилась кнопка «Поделиться». С ее помощью автовладельцы смогут сохранять и делиться информацией.