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Бизнес

Узнайте еще больше полезной информации о транспортном средстве в MegaPay

Покупатели автомобилей часто сталкиваются с проблемой — некоторые объявления содержат недостоверную информацию о транспортном средстве. На помощь приходит сервис Carcheck, который позволяет быстро проверить транспортное средство на наличие ареста, залога, штрафов и другое.

В обновленной версии мобильного приложения MegaPay от MEGA (для скачивания перейдите в Google Play или App Store) доступна расширенная версия сервиса Carcheck. Детальная проверка занимает всего несколько минут, дает возможность получить достоверную информацию и не покупать авто вслепую.

При помощи услуги Carcheck бесплатно можно получить следующую информацию:

  • госномер;
  • марка;
  • модель;
  • год выпуска;
  • объем двигателя;
  • тип топлива;
  • сведения о наличии регистрации разрешения на тонировку;
  • особые отметки.

При наличии дополнительных сведений об авто будет доступен расширенный платный функционал сервиса Carcheck, включающий следующую информацию:

  • расположение руля;
  • цвет;
  • сведения о нахождении авто в аресте/залоге;
  • история о владельце/владельцах авто за определенный период времени;
  • пробег;
  • фото.

Комиссия за услугу 4 сома!

Как проверить авто:

  • в главном меню откройте «Сервисы»;
  • выберите раздел «Расширенный Carcheck»;
  • введите госномер автомобиля;
  • при нажатии кнопки «Проверить» отобразится информация, доступная на бесплатной основе;
  • для получения платной информации (при наличии) используйте «Расширенный Carcheck»;
  • нажмите «Продолжить» и подтвердите платеж;
  • перейдите в «CarCheck»;
  • в окне с наименованием авто и госномером появится расширенная информация.

В обновленной версии MegaPay также появилась кнопка «Поделиться». С ее помощью автовладельцы смогут сохранять и делиться информацией.

MegaPay — ваш надежный помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271790/
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