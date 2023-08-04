При поддержке «Оптима Банка» соцучреждения обучили детей IT-технологиям

Благодаря поддержке «Оптима Банка» сразу несколько социальных учреждений республики получили возможность обучить детей IT-технологиям.

В рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве банк передал компьютеры обществу Красного Полумесяца Кыргызстана. Акция была приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня.

В свою очередь НОКП распределило технику в несколько социальных учреждений страны, чтобы дети и подростки могли получать новые знания и навыки. Одним из таких учреждений оказался Кризисный центр в городе Кара-Балта. Руководство центра задалось целью обучить детей новой востребованной и высокооплачиваемой специальности.

Для этого в центр пригласили преподавателей образовательного центра Geeks, чтобы они помогли школьникам изучить компьютерные технологии. Дети Кризисного центра прошли трехнедельное обучение. По окончании курсов им вручили заслуженные сертификаты.

Программа помогла найти новые таланты в IT-сфере — это братья Кылымбек и Майрамбек.

Преподаватели обратили особое внимание на учеников. Им дали возможность продолжить обучение в школе программирования Geeks. Теперь это будет уже более углубленная программа, рассчитанная на восемь месяцев.

«Оптима Банк» — банк с 30-летней историей. Но это не только надежный партнер в сфере финансовых услуг и сервисов, но и социально ответственный институт. Мы всегда стараемся поддерживать проекты по повышению качества жизни нуждающихся. Мы желаем ребятам дальнейшего успеха, гордимся их успехами и готовы поддерживать в новых начинаниях», — подчеркнули в банке.