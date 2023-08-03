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Бизнес

Материнский капитал: поддержка матерей-одиночек в компании Forester

Дистрибьюторская компания Forester поделилась запущенной мотивационной программой в компании в поддержку матерей-одиночек, цель которой — финансово помочь родителю с воспитанием ребенка или детей.

«С февраля 2022 года в компании успешно действует программа «Материнский капитал», благодаря которой сотрудники с неполными семьями получают поддержку от компании.

На данный момент в ней принимают активное участие 44 мамы и 1 папа, материнский капитал распространяется на 70 детей по всей компании, включая семь филиалов.

Для нас важно проявлять заботу о сотрудниках и создавать благополучные условия, что, несомненно, влияет на уровень лояльности сотрудников к работодателю и положительно отражается на эффективности их работы.

Мы больше чем компания, и сотрудники это знают и ценят», — отмечает руководитель отдела УЧР Мээрим Салимова.

Сотрудница компании филиала в Джалал-Абаде Аида Караева поделилась своим опытом получения материнского капитала от Forester:

«У меня шесть детей, и материнский капитал для матерей-одиночек от нашей компании очень круто изменил мою жизнь. Сначала я не очень верила в эту программу. Но, когда я решила попробовать, я поняла, что это было лучшее решение.

Благодаря материнскому капиталу от Forester мне удалось получить одобрение на ипотеку, и теперь я смогу купить квартиру для себя и детей.

Я безумно горжусь работой в компании Forester и благодарна за поддержку и заботу о нас, матерях-одиночках. Она помогает мне и моим детям обеспечить лучшее будущее. Спасибо Forester».

Для поддержки сотрудников в компании действуют различные программы лояльности и мотивации, которые распространяются, как на самого сотрудника, так и на членов их семьи.

Для подачи резюме отправлять документы на: hr@forester.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271746/
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