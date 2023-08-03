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Бизнес

Приложение MEGA24 достигло более 1 миллиона скачиваний

Мобильное приложение MEGA24 государственного оператора сотовой связи MEGA достигло более 1 миллиона уникальных установок на платформе Google Play.

Приложение стало одним из самых скачиваемых в Кыргызстане благодаря своему широкому функционалу и информативности сервиса. Абоненты MEGA отмечают, что приложение MEGA24 становится все более удобным для пользователей, и сейчас в несколько кликов можно управлять своим тарифом, контролировать свои расходы и расходы своих близких.

Личный кабинет

В «Личном кабинете» MEGA24 абоненты самостоятельно могут:

  • отслеживать актуальный баланс;
  • проверять остатки по тарифу;
  • контролировать, на какие услуги тратится баланс;
  • сменить тарифный план на желаемый;
  • проверять подключенные услуги;
  • докупать дополнительные пакеты интернета и минут вне сети;
  • заказывать детализацию;
  • добавлять номера своих близких и контролировать баланс и расходы;
  • управлять M2M SIM-картой.

МегаПортал

В данном разделе вам доступны такие сервисы, как:

  • актуальный прогноз погоды и курс валют;
  • расписание авиарейсов аэропортов «Манас» и «Ош»;
  • онлайн-запись в поликлинику;
  • подбор красивого номера;
  • просмотр самых топовых актуальных глянцевых журналов в электронном формате. Также вы можете воспользоваться другими интересными развлекательными сервисами.

Акции

Участвуйте в различных акциях, получайте бонусы и ценные подарки.

Чтобы сделать приложение таким многофункциональным, была проделана большая работа. И на достигнутом команда MEGA24, конечно же, не остановится. Компания продолжит активно работать над новыми полезными функциями, чтобы сделать жизнь наших абонентов проще и мобильнее.

«Мы благодарим наших пользователей за доверие! Спасибо, что выбираете MEGA24.

MEGA24 — все необходимое в одном приложении!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271710/
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