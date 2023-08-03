Приложение MEGA24 достигло более 1 миллиона скачиваний

Мобильное приложение MEGA24 государственного оператора сотовой связи MEGA достигло более 1 миллиона уникальных установок на платформе Google Play.

Приложение стало одним из самых скачиваемых в Кыргызстане благодаря своему широкому функционалу и информативности сервиса. Абоненты MEGA отмечают, что приложение MEGA24 становится все более удобным для пользователей, и сейчас в несколько кликов можно управлять своим тарифом, контролировать свои расходы и расходы своих близких.

Личный кабинет

В «Личном кабинете» MEGA24 абоненты самостоятельно могут:

отслеживать актуальный баланс;

проверять остатки по тарифу;

контролировать, на какие услуги тратится баланс;

сменить тарифный план на желаемый;

проверять подключенные услуги;

докупать дополнительные пакеты интернета и минут вне сети;

заказывать детализацию;

добавлять номера своих близких и контролировать баланс и расходы;

управлять M2M SIM-картой.





МегаПортал

В данном разделе вам доступны такие сервисы, как:

актуальный прогноз погоды и курс валют;

расписание авиарейсов аэропортов «Манас» и «Ош»;

онлайн-запись в поликлинику;

подбор красивого номера;

просмотр самых топовых актуальных глянцевых журналов в электронном формате. Также вы можете воспользоваться другими интересными развлекательными сервисами.

Акции

Участвуйте в различных акциях, получайте бонусы и ценные подарки.

Чтобы сделать приложение таким многофункциональным, была проделана большая работа. И на достигнутом команда MEGA24, конечно же, не остановится. Компания продолжит активно работать над новыми полезными функциями, чтобы сделать жизнь наших абонентов проще и мобильнее.

«Мы благодарим наших пользователей за доверие! Спасибо, что выбираете MEGA24.

MEGA24 — все необходимое в одном приложении!