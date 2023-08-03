Приложение MEGA24 достигло более 1 миллиона скачиваний

Мобильное приложение MEGA24 государственного оператора сотовой связи MEGA достигло более 1 миллиона уникальных установок на платформе Google Play.
Приложение стало одним из самых скачиваемых в Кыргызстане благодаря своему широкому функционалу и информативности сервиса. Абоненты MEGA отмечают, что приложение MEGA24 становится все более удобным для пользователей, и сейчас в несколько кликов можно управлять своим тарифом, контролировать свои расходы и расходы своих близких.
Личный кабинет
В «Личном кабинете» MEGA24 абоненты самостоятельно могут:
- отслеживать актуальный баланс;
- проверять остатки по тарифу;
- контролировать, на какие услуги тратится баланс;
- сменить тарифный план на желаемый;
- проверять подключенные услуги;
- докупать дополнительные пакеты интернета и минут вне сети;
- заказывать детализацию;
- добавлять номера своих близких и контролировать баланс и расходы;
- управлять M2M SIM-картой.
МегаПортал
В данном разделе вам доступны такие сервисы, как:
- актуальный прогноз погоды и курс валют;
- расписание авиарейсов аэропортов «Манас» и «Ош»;
- онлайн-запись в поликлинику;
- подбор красивого номера;
- просмотр самых топовых актуальных глянцевых журналов в электронном формате. Также вы можете воспользоваться другими интересными развлекательными сервисами.
Акции
Участвуйте в различных акциях, получайте бонусы и ценные подарки.
Чтобы сделать приложение таким многофункциональным, была проделана большая работа. И на достигнутом команда MEGA24, конечно же, не остановится. Компания продолжит активно работать над новыми полезными функциями, чтобы сделать жизнь наших абонентов проще и мобильнее.
«Мы благодарим наших пользователей за доверие! Спасибо, что выбираете MEGA24.