Человек, которого хочется назвать другом. Бизнесмены о консуле Австрии

Бизнесмены Кыргызстана, занятые в сфере туризма, благодарят почетного консула Австрии и почетного консула Кыргызстана в Федеральной земле Зальцбург (Австрия) Вольфганга Хеттеггера.

Фото из архива

Бизнесмены рассказали, какой Вольфганг Хеттеггер удивительно отзывчивый человек, готовый всегда прийти на помощь. Он искренне полюбил Кыргызстан, хочет, чтобы наша страна динамично развивалась и превратилась со временем в туристический кластер мирового масштаба в Центральной Азии.

Австрийцы, как и кыргызы, часто говорят: «Нам повезло жить в стране, где другие мечтают провести отдых». Страна своей культурой, традициями и уютом очень напоминает Кыргызстан, а в основе культуры, как и в нашей горной республике, лежит гостеприимство. В Европе Австрия считается самой гостеприимной.

«Но главное в любом государстве — это люди. Вольфганг Хеттеггер — достойный сын своей родины. Открытый и улыбчивый человек с традиционной австрийской вежливостью всегда готов выслушать собеседника, ни на секунду не прерывая его», — делится впечатлениями о своем друге глава компании «Солто фуд корт» Кирилл Сахарцев.

«Что не получится сделать сегодня, сделаем завтра» — народная австрийская поговорка. Она стала жизненным девизом Хеттеггера, человека, олицетворяющего оптимизм и позитив.

На протяжении своего пребывания на посту почетного консула Вольфганг Хеттеггер помогает развивать международное сотрудничество в сфере туризма. Благодаря энергии и энтузиазму дипломата установлены приоритетные и взаимовыгодные направления, которые помогают Кыргызстану выходить на новый, более качественный и современный уровень предоставления услуг.

Бизнесмены также отмечают эффективную работу посольства Австрии в Астане. Дипломатическое представительство оперативно рассматривает заявки кыргызстанцев на получение виз и процент отказов минимальный.

Они согласны с Хеттеггером, что Кыргызстан обладает очень большим туристическим потенциалом, остается научиться правильно его использовать.

Фото из архива

Вольфганг Хеттеггер является главой крупной организации Snow Space Salzburg, которая охватывает курортные деревни Flachau, Bergbahnen и другие, объединяя их в большой туристический регион. Он сам успешный бизнесмен и понимает, что значит вдохнуть жизнь в новый бренд.

Бизнесмен Даниэль Осоев рассказывает, что когда ездил в Австрию, то познакомился с этим грандиозным и амбициозным проектом своего австрийского друга.

«Цель — выход на мировой рынок туризма. Применяя новый слоган Best of mountains — «Лучшее в горах», организация Snow Space Salzburg предлагает все, что ожидают гости, когда речь идет о горах как зимой, так и летом. Прекрасная природа, кулинария и безупречный сервис — это сильная сторона, которая гарантирует незабываемые впечатления. Но этого всего не было бы без огромного опыта работы и желания делиться им, а также без неиссякаемой энергии господина Хеттеггера», — уточнил он.

С ним согласен и предприниматель, руководитель компании «ТэДИС» Станислав Пак. Он отметил — если мы действительно заинтересованы в успешном развитии Кыргызстана как страны, ориентированной на туризм, то следует бережнее относиться к дружественным отношениям с такими единомышленниками, как Вольфганг Хеттегер, который не на словах, а на деле доказывает свое стремление помочь КР стать туристической Меккой Центральной Азии.