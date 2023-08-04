Человек, которого хочется назвать другом. Бизнесмены о консуле Австрии

Бизнесмены Кыргызстана, занятые в сфере туризма, благодарят почетного консула Австрии и почетного консула Кыргызстана в Федеральной земле Зальцбург (Австрия) Вольфганга Хеттеггера.
Бизнесмены рассказали, какой Вольфганг Хеттеггер удивительно отзывчивый человек, готовый всегда прийти на помощь. Он искренне полюбил Кыргызстан, хочет, чтобы наша страна динамично развивалась и превратилась со временем в туристический кластер мирового масштаба в Центральной Азии.
Австрийцы, как и кыргызы, часто говорят: «Нам повезло жить в стране, где другие мечтают провести отдых». Страна своей культурой, традициями и уютом очень напоминает Кыргызстан, а в основе культуры, как и в нашей горной республике, лежит гостеприимство. В Европе Австрия считается самой гостеприимной.
«Но главное в любом государстве — это люди. Вольфганг Хеттеггер — достойный сын своей родины. Открытый и улыбчивый человек с традиционной австрийской вежливостью всегда готов выслушать собеседника, ни на секунду не прерывая его», — делится впечатлениями о своем друге глава компании «Солто фуд корт» Кирилл Сахарцев.
«Что не получится сделать сегодня, сделаем завтра» — народная австрийская поговорка. Она стала жизненным девизом Хеттеггера, человека, олицетворяющего оптимизм и позитив.
На протяжении своего пребывания на посту почетного консула Вольфганг Хеттеггер помогает развивать международное сотрудничество в сфере туризма. Благодаря энергии и энтузиазму дипломата установлены приоритетные и взаимовыгодные направления, которые помогают Кыргызстану выходить на новый, более качественный и современный уровень предоставления услуг.
Бизнесмены также отмечают эффективную работу посольства Австрии в Астане. Дипломатическое представительство оперативно рассматривает заявки кыргызстанцев на получение виз и процент отказов минимальный.
Они согласны с Хеттеггером, что Кыргызстан обладает очень большим туристическим потенциалом, остается научиться правильно его использовать.
Вольфганг Хеттеггер является главой крупной организации Snow Space Salzburg, которая охватывает курортные деревни Flachau, Bergbahnen и другие, объединяя их в большой туристический регион. Он сам успешный бизнесмен и понимает, что значит вдохнуть жизнь в новый бренд.
Бизнесмен Даниэль Осоев рассказывает, что когда ездил в Австрию, то познакомился с этим грандиозным и амбициозным проектом своего австрийского друга.
«Цель — выход на мировой рынок туризма. Применяя новый слоган Best of mountains — «Лучшее в горах», организация Snow Space Salzburg предлагает все, что ожидают гости, когда речь идет о горах как зимой, так и летом. Прекрасная природа, кулинария и безупречный сервис — это сильная сторона, которая гарантирует незабываемые впечатления. Но этого всего не было бы без огромного опыта работы и желания делиться им, а также без неиссякаемой энергии господина Хеттеггера», — уточнил он.
С ним согласен и предприниматель, руководитель компании «ТэДИС» Станислав Пак. Он отметил — если мы действительно заинтересованы в успешном развитии Кыргызстана как страны, ориентированной на туризм, то следует бережнее относиться к дружественным отношениям с такими единомышленниками, как Вольфганг Хеттегер, который не на словах, а на деле доказывает свое стремление помочь КР стать туристической Меккой Центральной Азии.