20 лет со дня смерти заслуженного агронома Григория Макарова. Помним

В этом году исполняется 20 лет со дня смерти кыргызского ученого, заслуженного агронома КССР Григория Макарова.

Григорий Макаров родился 1 ноября 1929 года в Смоленской области (Россия). Когда началась война, родители Григория перебрались на юг Кыргызстана, в город Ош. Здесь он окончил среднюю школу и сельскохозяйственный техникум.

Свою трудовую деятельность Григорий Иосифович начал рано. В возрасте 23 лет стал членом КПСС. А в 1959-м — вторым секретарем Араванского районного комитета партии КП Киргизии.

В 1963 году стал главным агрономом в колхозе «Коммунизм» Сузакского района и проработал на этой должности 30 лет.

Григорий Макаров награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд», медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР.

Григорий Иосифович являлся почетным гражданином города Джалал-Абада. Скончался в 2003 году в возрасте 73 лет.

Институт экологического омбудсмена Кыргызстана чтит память ученого, кандидата сельскохозяйственных наук, выдающегося агронома Григория Иосифовича Макарова.