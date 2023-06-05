Международная сеть супермаркетов SPAR приходит в Кыргызстан

Для кыргызстанцев в скором времени станет доступна всемирно известная сеть супермаркетов SPAR. Первые в стране два магазина сети, официальным представителем которой стала отечественная компания-ритейлер «Умай Групп», откроются в Бишкеке и Балыкчи уже в ближайшие дни.

SPAR — международная сеть розничной торговли, насчитывающая более 13,6 тысячи магазинов в 48 странах на четырех континентах.

Название сети сложилось из первых букв ее девиза: Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig, что переводится с голландского как: «Все мы выигрываем от сотрудничества».

Следуя своему девизу, SPAR за почти вековую историю из небольшого объединения превратилась в глобальную международную сеть, покорившую рынки не только Западной, но и Центральной, и Восточной Европы, стран Ближнего Востока, Азии и Африки, завоевав доверие покупателей по всему миру.

Осенью прошлого года международная торговая сеть распахнула свои двери для казахстанцев, открывшись в городе Алматы. И вот спустя несколько месяцев SPAR приходит и в Кыргызстан!

Ключевые особенностей сети SPAR, которые отличают ее от других сетей, — это своего рода миры: овощей и фруктов, выпечки и ароматного хлеба, кулинарии, кондитерских изделий, приготовленных по европейским рецептам с использованием только натуральных ингредиентов.

Еще одно важное отличие SPAR — готовые решения в еде. Вне зависимости от того, с какой задачей вы пришли в магазин — будь то легкие завтраки и бизнес-ланчи, которые можно взять с собой в офис, или же полноценная сервировка праздничного стала.

Большой выбор уже готовых блюд дополняется возможностью заказать для себя что-то новое и необычное. Более того, SPAR дает уникальную возможность покупателям наблюдать за тем, как и из каких продуктов готовится выбранное ими блюдо. Весь процесс происходит на открытых кулинарных станциях.

Кроме того, SPAR в Кыргызстане откроет отечественным покупателям доступ к качественным европейским товарам по доступным ценам. Для местных же производителей это возможность выйти на совершенно новый уровень, заключая контракты как на поставку продукции в магазины SPAR в Кыргызстане, так и на производство эксклюзивного товара под брендом SPAR.

Мировой товарооборот сети SPAR в 2021 году составил 41,2 миллиарда евро. Более 410 тысяч сотрудников сети ежедневно обеспечивают передовой сервис для 14 миллионов покупателей.

SPAR работает исключительно с проверенными и надежными поставщиками и партнерами. Официальный представитель сети SPAR в Кыргызстане — компания «Умай Групп» продолжит многолетние традиции и принципы подхода к работе известного бренда.

Приход международных брендов на рынок Кыргызстана особенно важен. Это не только доступ покупателей к чему-то действительно новому, но и создание рабочих мест, улучшение инфраструктуры, внедрение новых технологий и стандартов.

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