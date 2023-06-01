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Бизнес

«Бакай Банк» оказал помощь воспитанникам Панфиловской школы-интерната

В канун Международного дня защиты детей сотрудники «Бакай Банка» посетили Панфиловскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В празднике, организованном для воспитанников социального учреждения, также приняли участие известные спортсмены, блогеры и партнеры компании.

«Сент-Экзюпери устами Маленького Принца сказал: «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». Детство — это самый важный этап в жизни каждого человека.

«День защиты детей — это не просто праздник. Это напоминание нам, взрослым, что мы несем ответственность за тех, кто нуждается в нашей заботе, поддержке, помощи и защите», — говорит председатель правления «Бакай Банка» Нургуль Сатарова.

Ко Дню защиты детей банк передал школе-интернату детскую площадку и воркаут-зону. В церемонии вручения принял участие тяжелоатлет Иззат Артыков, который от имени Национального олимпийского комитета подарил детям спортивный инвентарь.

Блогер Байгазы Темирбеков привез детям телевизор, а Мээрим Толепберген вручила книги. Партнер «Бакай Банка» торговая марка «Пингви» поддержала акцию, передав мороженое для всех воспитанников интерната.

«Мы ежегодно проводим мероприятия, приуроченные к 1 июня. И в этот юбилейный для «Бакай Банка» год, который проходит под девизом «25 лет — 25 благих дел», решено не просто оказать разовую помощь школе-интернату, но и заложить основу для всестороннего развития детей и их здорового будущего. И мы благодарны нашим друзьям и партнерам за то, что они поддерживают наши инициативы», — отметила Нургуль Сатарова.

Многие мероприятия стали ежегодной традицией банка, они проводились прежде и будут проводиться в будущем.

В свою очередь администрация социального учреждения поблагодарила представителей банка за внимание к детям и оказанную Панфиловской школе-интернату помощь. Прежде у нее не было своей спортивной площадки. Подарок стал отличной мотивацией для воспитанников.

В завершение праздника Нургуль Сатарова обратилась к маленьким воспитанникам: «Приятно видеть, как светятся улыбками ваши лица. Хочется пожелать, чтобы все ваши мечты исполнились. Не бойтесь ставить перед собой самые высокие цели и идти к ним. И пусть каждого из вас ждет светлое будущее!»
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/266996/
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