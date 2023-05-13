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Бизнес

Мозгобойня-QUIZ, посвященная 30-летию национальной валюты

12 мая прошла интеллектуальная игра Мозгобойня-QUIZ, посвященная 30-летию национальной валюты, организованная ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (далее ЗАО «МПЦ»), ТМ «ЭЛКАРТ».

В мероприятии приняли участие команды 15 коммерческих банков и ЗАО «МПЦ», которые собрались, чтобы вместе разделить знаменательное событие и развить командный нетворкинг.

Мероприятие началось с приветственного слова председателя правления ЗАО «МПЦ» Каныкей Джолучуевны Жамангуловой, которая поздравила представителей банковской сферы с прошедшими праздниками — Днями банковского работника и юбилеем национальной валюты, а также поблагодарила всех за плодотворное, многолетнее сотрудничество.

«10 мая значительная дата не только для нас, представителей банковского и финансового сектора, но и для всей страны — юбилей национальной валюты, что является экономической основой независимости, символом суверенитета, ключевой частью новейшей истории и будущего Кыргызстана. В связи с такой знаменательной датой мы решили собрать вас, наших партнеров, единомышленников, чтобы разделить такое событие. И, конечно же, пусть победит дружба!» — отметила она.

организаторов
Фото организаторов. Председатель правления ЗАО «МПЦ» Каныкей Джумангулова

Игра состояла из 7 туров по 7 вопросов на разные темы и на разные степени эрудиции, один из туров был посвящен кыргызскому сому, финансам и валютам мира. Атмосфера соревнования и увлеченности, полное вовлечение участников в процесс игры, а также продуктивные и насыщенные дискуссии помогли еще больше выявить потенциал участников, укрепить связи между сотрудниками и повысить командный дух.

По итогам игры первыми тремя победителями стали:

  • Команда «Бакай Банк» — 1-е место;
  • Команда «Банк «Бай-Тушум»» — 2-е место;
  • Команда «FINCA Банк» — 3-е место.

ЗАО «МПЦ» поздравляет победителей и выражает признательность всем командам за уделенное время, вовлеченность и дружную атмосферу.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265378/
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