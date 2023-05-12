«Бакай Банк» оказал спонсорскую помощь муниципальному предприятию «Тазалык», передав его сотрудникам 500 комплектов светоотражающих жилетов.

«Мы благодарны сотрудникам муниципального предприятия, его рабочим, благодаря труду которых наш город остается чистым и красивым. Сегодня мы передали первую партию спецодежды. Это наша небольшая лепта, которую мы вносим в общее дело — в улучшение качества жизни столицы и ее чистоту», — сказала председатель правления «Бакай Банка» Нургуль Сатарова.

По ее словам, в ближайшее время «Тазалыку» будут переданы 120 комплектов спецодежды — рабочие комбинезоны и куртки. Изготовлением по заказу предприятия и при финансовой поддержке банка занимается швейный цех Кыргызского общества слепых и глухих. Таким образом банк решил поддержать не только «Тазалык», но и людей с инвалидностью, работающих в швейной промышленности республики.

Фото 24.kg. Председатель правления «Бакай Банка» Нургуль Сатарова и директор МП «Тазалык» Рамис Алиев

«К сожалению, в старых оранжевых жилетах наших рабочих на дорогах было плохо видно в темное время суток. Оранжевые жилеты слабо отражаются в свете фар. Из-за этого происходили несчастные случаи. В работе предприятия за эти годы накопилось немало проблем, и мы благодарны «Бакай Банку» за помощь в их решении. Я уверен, что вместе мы сможем сделать наш город чище и красивее», — отметил директор МП «Тазалык» Рамис Алиев.

Первую, пробную партию светоотражающих жилетов распределили между дворниками, которые выходят на очистку улиц Бишкека глубокой ночью и трудятся до самого утра.

Рамис Алиев заметил, что ежедневно в столице собирают и вывозят на санитарный полигон порядка 600 тонн мусора. В этой работе задействовано больше 500 сотрудников. Общий штат предприятия — 1,5 тысячи человек.

Передача спецодежды стала первым проектом «Бакай Банка» по оказанию спонсорской помощи МП «Тазалык». Однако на этом работа не остановится. Компания и дальше планирует оказывать поддержку муниципальному предприятию.