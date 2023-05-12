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Бизнес

Чистота — общее дело. «Бакай Банк» передал рабочим «Тазалыка» новую форму

«Бакай Банк» оказал спонсорскую помощь муниципальному предприятию «Тазалык», передав его сотрудникам 500 комплектов светоотражающих жилетов.

«Мы благодарны сотрудникам муниципального предприятия, его рабочим, благодаря труду которых наш город остается чистым и красивым. Сегодня мы передали первую партию спецодежды. Это наша небольшая лепта, которую мы вносим в общее дело — в улучшение качества жизни столицы и ее чистоту», — сказала председатель правления «Бакай Банка» Нургуль Сатарова.

По ее словам, в ближайшее время «Тазалыку» будут переданы 120 комплектов спецодежды — рабочие комбинезоны и куртки. Изготовлением по заказу предприятия и при финансовой поддержке банка занимается швейный цех Кыргызского общества слепых и глухих. Таким образом банк решил поддержать не только «Тазалык», но и людей с инвалидностью, работающих в швейной промышленности республики.

24.kg
Фото 24.kg. Председатель правления «Бакай Банка» Нургуль Сатарова и директор МП «Тазалык» Рамис Алиев

«К сожалению, в старых оранжевых жилетах наших рабочих на дорогах было плохо видно в темное время суток. Оранжевые жилеты слабо отражаются в свете фар. Из-за этого происходили несчастные случаи. В работе предприятия за эти годы накопилось немало проблем, и мы благодарны «Бакай Банку» за помощь в их решении. Я уверен, что вместе мы сможем сделать наш город чище и красивее», — отметил директор МП «Тазалык» Рамис Алиев.

Первую, пробную партию светоотражающих жилетов распределили между дворниками, которые выходят на очистку улиц Бишкека глубокой ночью и трудятся до самого утра.

Рамис Алиев заметил, что ежедневно в столице собирают и вывозят на санитарный полигон порядка 600 тонн мусора. В этой работе задействовано больше 500 сотрудников. Общий штат предприятия — 1,5 тысячи человек.

Передача спецодежды стала первым проектом «Бакай Банка» по оказанию спонсорской помощи МП «Тазалык». Однако на этом работа не остановится. Компания и дальше планирует оказывать поддержку муниципальному предприятию.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265274/
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