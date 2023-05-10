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Бизнес

«Бакай Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы

Накануне 9 Мая сотрудники «Бакай Банка» по всей стране навестили и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей и блокадников Ленинграда. В этом году удалось передать посильную помощь 60 людям, которые стали живыми свидетелями тех событий, и чьи мужество и героизм подарили жизнь последующим поколениям.

Бишкекчанин Асек Урманбетов, которому в этом году исполнилось 100 лет, оказался в числе тех, кому банковские работники передали продуктовые наборы и денежные средства.

В апреле 1943-го 20-летним парнем он был направлен на фронт, в должности командира взвода 735-го стрелкового полка. В декабре 1943 года получил тяжелое ранение, в результате которого лишился ноги. За выполнение боевых задач и освобождение сел и городов Советского Союза был награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды.

24.kg
Фото 24.kg. «Бакай Банк» поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Вернувшись на родину, отучился на бухгалтера и всю свою жизнь посвятил работе на благо страны в сфере сельского хозяйства и промышленности. Уже на пенсии открыл в себе писательский талант и стал автором восьми книг о жизни и военных годах. Сегодня Асек Урманбетович живет в окружении любящих детей и внуков и, несмотря на преклонный возраст, продолжает радовать окружающих своей бодростью и нескончаемым оптимизмом.

«Я хочу сказать спасибо представителям «Бакай Банка» за внимание к нам —ветеранам. Всем кыргызстанцам, а особенно молодому поколению, желаю стремиться в жизни к лучшему, достигать высот и самое главное — мирного неба над головой», — говорит Асек Урманбетов.

«Бакай Банк» ежегодно проводит мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, поздравляя участников и свидетелей Великой Отечественной войны.

К сожалению, год за годом время неумолимо забирает у нас свидетелей тех страшных событий. Нам посчастливилось видеть их воочию, общаться с ними, услышать из первых уст истории их жизни, прикоснуться к их подвигу. Это малая часть того, что мы можем — поддержать наших дорогих ветеранов и сохранить память о них для будущих поколений.

директор центрального филиала «Бакай Банка» Альмира Исабекова
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265098/
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