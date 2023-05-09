«Керемет Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы

К празднику Дня Победы в Великой Отечественной войне руководство «Керемет Банка» организовало ряд благотворительных мероприятий. Прежде всего уделили внимание ветеранам и труженикам тыла. Они были обеспечены продуктовыми наборами и сладостями.

Такого рода мероприятия руководство ОАО «Керемет Банк» старается проводить часто, не забывая труд и старания наших дедов и бабушек, приложивших все усилия для светлого будущего.

К большому сожалению, с каждым годом количество ветеранов и тружеников тыла становится все меньше, и тем самым у нас все меньше времени успеть уделить внимание и порадовать теплым отношением. Мы уверены, что все заслуги наших ветеранов навсегда останутся в сердце каждого кыргызстанца.

От всей души поздравляем с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Никто не забыт, ничто не забыто!