Это государственное рейдерство. Открытое письмо ОАО «Мамыр» к президенту

Открытое письмо президенту Кыргызской Республики С.Н.Жапарову.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Мы — 77 акционеров ОАО «Мамыр» обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции, с просьбой защитить наши конституционные права на частную собственность и на судебную защиту, в которой нас ограничивают, а также с просьбой остановить необъективное рассмотрение нашего дела в судах.

Мы вынуждены обратиться к Вам через СМИ и в социальных сетях с открытым письмом, так как наше письменное обращение (копия со всеми приложениями прилагается) осталось без ответа и какого-либо реагирования, поэтому правовой беспредел, творимый госорганами и судами по отношению к ОАО «Мамыр», продолжается.

ОАО «Мамыр» является частным предприятием, которое с 1995 года прошло все этапы приватизации, о которых мы подробно изложили в своей справке, и законность которой подтверждает в своем письме ФУГИ от 1 февраля 2022 года № 07/258 (прилагается).

С момента приватизации на протяжении более 27 лет наше акционерное общество подвергается постоянным захватам наших земель со стороны жителей села Жол-Колот и попыткам отъема земли через подачу в суд абсурдных заявлений по вновь открывшимся обстоятельствам со стороны органов местного самоуправления и госорганов.

Наше предприятие не может нормально работать и развиваться как единственное уникальное предприятие по выращиванию лекарственных растений, постоянно теряя потенциальных инвесторов.

В данный момент, уже в третий раз, Иссык-Кульский филиал ГУ «Кадастр» предприняло попытку захвата земли ОАО «Мамыр» и обратилось в суд с заявлением о пересмотре административного дела по заявлению ОАО «Мамыр» по совершенно надуманным основаниям по якобы вновь открывшимся обстоятельствам. Данное заявление считаем очередной попыткой незаконного отъема земель ОАО «Мамыр», а точнее — государственным рейдерством.

Так называемые активисты села Жол-Колот заявили председателю правления ОАО «Мамыр», что наша земля однозначно будет у нас отобрана, суды нами будут проиграны, так как они заручились якобы поддержкой депутата Жогорку Кенеша от Ак-Суйского округа — господина А.Т.Тумонбаева, который является сватом президента Кыргызской Республики и поэтому якобы ОАО «Мамыр» обречено на поражение в судах. Вот так дословно, безапелляционно заявляют активисты села Жол-Колот.

Более того, эти активисты заявляют, что якобы Вами уже дана команда председателю Верховного суда ускорить процесс отъема земель ОАО «Мамыр» через суды, так как наша земля якобы понадобилась для решения вопроса компенсации отъема земель у собственников, чьи земли необходимы для увеличения взлетно-посадочной полосы аэропорта города Каракола.

Мы далеки от мысли, что все это правда, но тут возникает вопрос, почему тогда суды вдруг стали принимать заведомо неправосудные решения, отменяя совершенно законные решения. Дошло действительно до правового беспредела — нас ограничили в праве на защиту, в связи с чем мы вынуждены были обратиться в Конституционный суд.

Особо необходимо отметить самый главный момент — если незаконный отъем земельного участка ОАО «Мамыр» произойдет, то акционерное общество перестанет существовать, так как производить продукцию оно не сможет. Тогда возникает вопрос: «Что за акции акционеры приобрели 27 лет назад? Акции какого предприятия?» Это все будет тогда называться не иначе как «государственная афера». Больше это никак не назовешь, так как в случае отъема земли и закрытия акционерного общества акционеры будут просто обманутыми.

Все вышеизложенное считаем недопустимым, так как это вопиющее беззаконие. Это негативно сказывается на инвестиционном климате и поэтому наносит непоправимый урон экономике страны.

Уважаемый Садыр Нургожоевич, убедительно просим Вас взять под личный контроль рассмотрение данного дела и остановить уже все беззаконие, которое творится в отношении земель ОАО «Мамыр».

Прилагаю:

1) Письмо ФУГИ от 01.02.2022 № 07/258.

2) Письмо на имя президента Кыргызской Республики с приложениями.

С уважением, от имени акционеров председатель правления ОАО «Мамыр» Бактыбек Елахунов.