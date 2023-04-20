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Бизнес

«РСК Банк» выдал кредиты сельхозпроизводителям на 706 миллионов сомов

ОАО «РСК Банк» продолжает выдачу кредитов в рамках государственной программы «Финансирование сельского хозяйства — 11» (ФСХ-11).

Льготные кредиты под 6 процентов (эффективная ставка 6,17 процента) выдаются по двум категориям:

  • животноводство;
  • растениеводство.

Стоит отметить, что в 2023 году «РСК Банку» было выделено 1,65 миллиарда сомов. На сегодняшний день по всей республике принято 2 тысячи 959 заявок на сумму 1 миллиард 427 миллионов 115 тысяч 405 сомов. Фактически выдано 1 тысяча 559 кредитов на общую сумму 706 миллионов сомов. Из них:

  • на животноводство — 1 тысяча 299 кредитов на общую сумму 600 миллионов 993 тысячи сомов;
  • на растениеводство — 260 кредитов на сумму 105 миллионов 395 тысяч сомов.

В Чуйской области выдано 297 кредитов, в Иссык-Кульской — 230, в Нарынской — 189, Таласской — 125, Джалал-Абадской — 405, Ошской области — 226, в Баткенской — 87 кредитов.

«РСК Банк» участвует в реализации программы «Финансирование сельского хозяйства» с 2013 года. В этом году выдача средств в рамках ФСХ-11 стартовала 15 марта.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/263813/
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