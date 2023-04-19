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Бизнес

MEGA призывает всех желающих присоединиться к процессу цифровизации Кыргызстана

Государственный оператор MEGA является надежным, стабильно работающим и динамично развивающимся оператором связи, 100 процентов акций которого принадлежат государству в лице единственного акционера – Министерства цифрового развития Кыргызстана.

ЗАО «Альфа Телеком» осуществляет свою деятельность в интересах государства и граждан в строгом соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, что подтверждают результаты проверок, регулярно проводимых контролирующими органами.

В статусе высокотехнологичной компании и одного из крупнейших налогоплательщиков страны MEGA эффективно трудится над реализацией стратегических целей и задач, поставленных руководством Кыргызской Республики, и увеличением справедливой доли рынка в честной конкурентной борьбе.

В части содействия кабмину КР компанией проводится масштабная работа по реализации основных положений стратегии развития MEGA, направленных на увеличение поступлений денежных средств в бюджет республики за счет роста прибыли компании и, соответственно, увеличения размера дивидендов, выплачиваемых в пользу государства.

По итогам проведенных исследований рынка в целях реализации приоритетной цифровой повестки компанией MEGA было принято решение о начале сотрудничества с «Евразийским сберегательным банком» как оптимальным партнером для создания уникального цифрового хаба, сопоставимого по функционалу с такими сервисами, как Kaspi и «Тинькофф».

В связи с чем госоператор приобрел долю в 9,42 процента в уставном капитале «ЕСБ». С момента покупки ЗАО «Альфа Телеком» акций «Евразийского сберегательного банка» на площадке Кыргызской фондовой биржи в декабре 2022 года, после распределения чистой прибыли прошлых лет, стоимость приобретенного пакета акций увеличилась почти в 1,7 раза.

MEGA призывает всех желающих – гражданское сообщество, государственные министерства и ведомства, представителей бизнеса – присоединиться к процессу цифровизации Кыргызстана и вносить свои инновационные предложения по проектам и решениям. Отечественный оператор сотовой связи MEGA открыт для сотрудничества и ожидает участия всех заинтересованных сторон в осуществлении поставленных государством задач.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/263754/
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