Безопасный и экологичный электровелосипед с искусственным интеллектом от Acer

Acer продолжает изучать технологии, формирующие наш мир, стремится разрабатывать инновации, которые создают новый пользовательский опыт и улучшают повседневную жизнь людей, помогая поддерживать лучшее будущее для всех. Для этого Acer представит множество новых продуктов с искусственным интеллектом, которые позволят пользователям создать баланс между виртуальным и физическим мирами.

Acer ebii — электровелосипед с искусственным интеллектом

Итак, Acer анонсировала Acer ebii, одномоторный электровелосипед с искусственным интеллектом.

ЕbiiAssist автоматически адаптируется к условиям маршрута, мощности педалирования и предпочтениям водителя для более плавного движения. Его аккумулятор с длительным сроком службы, интеллектуальные функции безопасности и минималистичный легкий дизайн позволяют пользователям стильно и комфортно перемещаться по городским улицам, оставляя при этом меньший углеродный след.

«Совершенно новый Acer ebii соответствует нашему стремлению к устойчивому развитию благодаря технологиям и креативному дизайну, а также стремлению повысить мобильность и удобство для пользователей, — сказал Джерри Као, сооперационный директор Acer Inc. — Безопасные и экологичные варианты, поддержка искусственного интеллекта Acer ebii и инновационные функции безопасности позволяют им двигаться дальше и быстрее».

По его словам, дебют Acer на рынке электронных велосипедов объединяет работу дочерних компаний Acer, таких как система питания MPS Energy и велосипедные вычисления Xplova.

«Краеугольным камнем конструкции ebii является интеллектуальный блок с множеством функций мотоцикла из одного центра управления», — отметил Джерри Као.

Еbii собирает информацию о пользователях через приложение ebiiGO. Водители могут подключить свой телефон к своему электронному велосипеду через Bluetooth, а затем использовать ebiiGO, чтобы проверить рекомендуемые маршруты, время работы от батареи, скорость движения, настройки автоматической разблокировки и многое другое.

Еbii поставляется с прочной съемной батареей, которая может проехать до 110 километров и полностью зарядить аккумулятор всего за 2,5 часа, а распределение энергии, оптимизированное с помощью искусственного интеллекта, помогает продлить срок его службы. Пользователи могут легко снять аккумулятор и использовать его как портативное зарядное устройство.

Безвоздушные шины ebii безопасны для высокоскоростной езды, они сделаны с многослойными вставками из пеноматериала. Надежность электровелосипеда подкреплена устойчивым к ржавчине карбоновым ременным приводом, который не требует смазки.

Экологичный очиститель воздуха Acerpure Pro Vero

Очиститель воздуха Acerpure Pro Vero перекликается с линейкой экологически чистых продуктов Vero от Acer: в его корпусе используется 35 процентов переработанных материалов (PCR), а выбросы CO2 во время производства снижаются на 20 процентов. Функция энергосберегающего зеленого режима обеспечивает высокоэффективную очистку воздуха при меньших затратах электроэнергии. Усовершенствованный фильтр 3 в 1 + HEPA и его антиформальдегидное покрытие помогают удалять из воздуха до 99 процентов частиц PM2,5 и формальдегида.

Новейший очиститель воздуха оснащен датчиком качества воздуха PM2,5 для обнаружения взвешенных частиц в помещении и способен автоматически переключаться в соответствующий режим работы в реальном времени. Усовершенствованная система фильтрации: фильтр 3 в 1 + HEPA с хлопком и активированным углем способна изолировать бактерии на 99,9 процента. Очиститель воздуха также эффективно отфильтровывает вредные газы и аллергены благодаря своей четырехуровневой системе защиты.

Acer расширяет линейку экологически чистых продуктов Vero за счет мощного ноутбука Aspire Vero и проектора Acer Vero

Экологичный ноутбук Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P), выделяющий на 30 процентов меньше CO2, оснащен новейшими процессорами Intel® Core™ 13-го поколения, веб-камерой QHD с разрешением 1 тысяча 440 пикселей. Aspire Vero 15 сочетает в себе экологичный дизайн и ряд характеристик производительности, удовлетворяя потребности пользователей, которым требуется мощный и привлекательный ноутбук. Он поставляется с камерой QHD в 1 тысячу 440 пикселей, которая включает Acer PurifiedView и PurifiedVoice с технологией AI Noise Reduction для улучшенной конференц-связи. Aspire Vero 15 увеличил процент PCR-пластика, используемого в корпусе, с 30 до 40 процентов и был успешно выполнен с сокращением выбросов CO2 на 30 процентов, гарантируя, что он выдержит ежедневный износ. Корпус не окрашен и содержит менее летучие органические соединения, а колпачки клавиш и корпус адаптера на 50 процентов состоят из материалов PCR.

Экологичный проектор Acer Vero PL3510ATV, в котором используется усовершенствованный источник лазерного излучения и снижено энергопотребление примерно на 48 процентов по сравнению с обычными ламповыми проекторами. Он поддерживает возможности интеллектуального проектора с помощью входящего в комплект ключа Android TV, а его срок службы в 30 тысяч часов помогает снизить общую стоимость. Благодаря разрешению Full HD, динамическому лазерному диоду со световым потоком 4 тысячи 800 люмен ANSI и коэффициенту контрастности 50 000:1 обеспечивает кристально чистое изображение даже в ярко освещенных помещениях. Превосходная технология лазерно-фосфорного освещения позволяет отображать насыщенные и точные цвета, обеспечивая в восемь раз меньшее затухание света и потребляя на 48 процентов меньше энергии. Корпус проектора, не содержащего ртути, на 50 процентов состоит из пластика PCR, что снижает вред для окружающей среды.

Новый ноутбук Swift X 16 с процессорами AMD Ryzen серии 7040 и графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX серии 40

Acer Swift X 16 — это ноутбук для творческих людей и дизайнеров, который обеспечивает быструю и плавную работу на великолепном OLED-дисплее с разрешением 3,2K 120 Гц.

Благодаря мощному процессору AMD Ryzen™ 9 7940H и графическому процессору NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 и предустановленным драйверам Studio он может работать с самыми требовательными к графике творческими приложениями.

Новый дизайн с тонким и легким алюминиевым корпусом и переработанным тепловым устройством для более уверенного внешнего вида и сбалансированной производительности.

Настольные компьютеры Predator Orion X и изогнутые мониторы для любителей игр

Новый игровой настольный компьютер Predator Orion X выполнен в научно-фантастическом стиле и подходит для самостоятельной сборки. Он работает на базе процессора Intel® Core™ i9-13900KS 13-го поколения и графического процессора NVIDIA® GeForce RTX™ 4090, обеспечивая высокую мощность.

Компактный игровой ПК сочетает в себе процессор Intel® Core™ i9-13-го поколения специальной серии 13900KS и графический процессор NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 с жидкостным охлаждением, разработанные специально для того, чтобы вместить всю эту мощь в маленьком портативном корпусе. Игровой ПК поставляется со съемной передней крышкой на магнитах и металлическими боковыми панелями для защиты важных внутренних компонентов, а также с механической подставкой для гарнитуры в виде руки вверху.

Высокопроизводительные игровые ноутбуки Predator Triton 17 X и Predator Helios Neo 16

Компания Acer объявила о крупных обновлениях своей линейки игровых ноутбуков с новым дизайном и поддержкой передовых технологий: процессоров Intel® Core™ 13-го поколения и графических процессоров NVIDIA® GeForce RTX™ серии 40.

Новые Predator Triton 17 X и Predator Helios Neo 16 предназначены как для геймеров, так и для творческих людей благодаря их мощным компонентам и вариантам дисплея премиум-класса. Тонкий и мощный Predator Triton создан для работы и развлечений, а его гладкий сдержанный дизайн делает его идеальным для любой среды. Это самый мощный игровой ноутбук Acer на сегодня. Он сочетает в себе утонченный минималистский дизайн и готовое к игре оборудование, понравится геймерам и профессионалам, которым нужна тонкая мобильная рабочая лошадка, способная угодить требовательным к графике игр и ресурсоемким рабочим приложениям, при этом иметь достаточное время автономной работы для использования в течение дня.

Фото компании. Predator Triton 17 X

Predator Helios 3D 15 SpatialLabs™ Edition привносит в мир игр стереоскопическое 3D без очков, вдыхая новую жизнь в более чем 70 современных и классических игр, которые постоянно добавляются.

Ноутбук включает в себя мощные компоненты, которыми славится линейка Helios, но предлагает более доступную цену. Predator Helios Neo 15 добавляет немного веселья, поскольку на его бездонно-черной анодированной крышке нанесены зашифрованные коды, выгравированные лазером, что приглашает геймеров принять вызов по расшифровке сообщения.

Новая линейка бизнес-ноутбуков TravelMate для гибридных рабочих мест

Компания Acer анонсировала новые бизнес-ноутбуки TravelMate, оснащенные процессорами Intel® Core™ vPro 13-го поколения и дисплеями премиум-класса с соотношением сторон 16:10 и разрешением вплоть до OLED, быстрой зарядкой 65 ватт в час, длительным временем автономной работы и безопасным входом в систему с помощью считывателя отпечатков пальцев или ИК-камеры.

Acer TravelMate P6 14 — лучший бизнес-ноутбук премиум-класса для мобильных профессионалов и руководителей. Пользователи могут получить повышенные впечатления от просмотра на большом экране с панелью дисплея 2,8K OLED (2 880×1 800), соотношением сторон 16:10 и поддержкой 100-процентного охвата цветового пространства DCI-P3. Оснащенный технологией Intel vPro и дизайном Intel® Evo™, этот высококлассный бизнес-ноутбук обладает высокой мощностью, поскольку оснащен процессорами Intel® Core™ i7 13-го поколения, памятью LPDDR5 объемом 32 ГБ и аккумулятором емкостью 65 ватт в час с быстрой зарядкой.

Ноутбуки серии Acer TravelMate P2 оснащены 14- и 16-дюймовым экраном WUGXA (1 920×1 200) с соотношением сторон 16:10 и IPS-матрицей с широким углом обзора до 170 градусов. Компактные бизнес-ноутбуки на базе процессоров Intel Core 13-го поколения и графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 2050 обеспечивают повышенный уровень удобства использования благодаря увеличенной сенсорной панели OceanGlass™, клавишам с ходом 1,55 миллиметра и 180-градусному шарниру, который позволяет ноутбуку лежать горизонтально, когда нужно. Все бизнес-ноутбуки TravelMate работают под управлением Windows 11 и оснащены технологией Acer Dust Defender, которая минимизирует скопление пыли и поддерживает постоянную производительность.