Собственники коттеджей ЦО «Карвен Четыре Сезона» обратились к Садыру Жапарову

Владельцы коттеджей Royal Beach, расположенных в селе Чок-Тал Иссык-Кульской области, как выяснилось, — далеко не единственные, кто вынужден сегодня отстаивать свои права в суде. В схожей ситуации оказались и собственники коттеджей «Карвен Четыре Сезона» в селе Сары-Ой. Они также стали заложниками обстоятельств, при которых доступ к коммуникациям в руках администрации превратился в рычаг давления.

По словам Эльмиры Джузеновой, противостояние началось больше года назад с ее просьбы к администрации центра предоставить расшифровку оплаты по договору об оказании услуг.

«Ежемесячно мы платим 11 тысяч 200 сомов без учета оплаты электричества, озеленения участка, налогов на недвижимость и земельного. Я хотела понять, из чего набирается такая сумма. Однако столкнулась с категорическим отказом.

В администрации выставили ультиматум: «Либо платите столько, сколько сказано, либо вас отключают от коммуникаций».

За десять дней до окончания договора я была вынуждена расторгнуть его и потребовала заключить индивидуальные контракты на поставку воды и пользование канализацией», — говорит собеседница редакции.

Однако никаких индивидуальных договоров администрация центра отдыха заключать не стала и попросту отключила Эльмире Джузеновой свет и воду. За защитой своих прав она обратилась в Службу антимонопольного регулирования.

«В ведомстве разобрались в ситуации и включили ЦО «Карвен Четыре Сезона» в реестр естественных монополистов, так как они являются единственными поставщиками воды, канализационной сети и очистных сооружений нашего коттеджного городка. Услуги, которые они нам предоставляют, и их оплата по закону должны четко регламентироваться», — отмечает владелица одного из коттеджей.

Фото предоставлено собеседницей редакции. Будка охраны, которую установила администрация, чтобы владельцы не могли подключиться к водопроводу

Администрация «Карвен Четыре Сезона» обжаловала решение Антимонопольной службы в суде. К удивлению собственников, суд по непонятным причинам встал на сторону центра отдыха.

«И в первой, и во второй инстанциях заседания проходили в спешке. Судьи отказали в ходатайстве пригласить специалистов Госстроя и Минприроды на заседания, которые могли подтвердить верность включения центра отдыха в реестр. Сложилось стойкое ощущение, что главной задачей судов было не разобраться в ситуации, а просто отменить решение Службы антимонопольного регулирования», — рассказывает Эльмира Джузенова.

По ее словам, суд второй инстанции отказал во включении «Карвен Четыре Сезона» в реестр естественных монополистов, ссылаясь на то, что водопроводная сеть, водоотведение и очистные сооружения не являются централизованной системой воды и водоотведения и могут принадлежать только государству или муниципалитету.

«При этом суд проигнорировал нормы Кодекса о воде, согласно которым централизованная система воды, водоотведения и очистных сооружений может принадлежать и частниками, что подтверждает ввод в эксплуатацию объекта. Не учел он и то, что в соответствии с ответами Госстроя у нас не было и не будет никогда альтернативы по услугам водоснабжения и водоотведения, а это и есть основание для ввода центра отдыха в реестр естественных монополистов», — возмущается собеседница редакции.

Точку в этом вопросе должен поставить Верховный суд, кассационную жалобу в который на решение Городского суда подала прокуратура. Заседание по делу состоится 29 апреля под председательством судьи Чынары Садыровой.

Не видя иного выхода из ситуации, владельцы коттеджей ряда пансионатов и центров отдыха создали общественное объединение «Спасем Иссык-Куль».

«Администрации клубов-отелей, центров отдыха и пансионатов вынуждают нас идти на нарушения закона. Говорят: «Не хотите выполнять наши требования — бурите свои скважины».

Мы обращаемся к главе государства Садыру Жапарову с просьбой вмешаться в ситуацию. Эльмира Джузенова

Если каждый из нас, а это от 1 до 1,5 тысячи собственников, будет вынужден пробурить собственную скважину, не имея доступа к централизованной системе водоотведения и очистных сооружений, то в конечном итоге это приведет к экологической катастрофе. Появится огромное количество септиков, сточные воды из которых будут просачиваться в озеро Иссык-Куль», — заключила она.

Отметим также, что 33 процента доли ЦО «Карвен Четыре Сезона» принадлежат государству — они были конфискованы у экс-депутата Аскарбека Шадиева. В Жогорку Кенеше не раз поднимался вопрос о проведении аудита в центре отдыха, однако дальше обсуждений дело так и не сдвинулось.